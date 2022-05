VERONA-MILAN Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla Online Serie A: PIRLOTV Video Sky o Dazn?

Dove vedere Diretta Verona-Milan Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 8 maggio 2022, il Milan capolista di Stefano Pioli fa visita al Verona di Igor Tudor nel posticipo domenicale serale della 36a giornata di Serie A. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Verona-Milan streaming gratis e diretta video tv.

Nell’era dei tre punti a vittoria, solo una volta il Milan è riuscito a battere il Verona sia all’andata che al ritorno di uno stesso campionato di Serie A: nel 2001/02, due vittorie del Diavolo per 2-1.

Diretta Verona-Milan Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



I milanesi comandano la classifica con 77 punti, frutto di 23 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte, e scenderanno in campo conoscendo già il risultato dell’Inter (4-2 all’Empoli con Inzaghi a 78 punti), gli scaligeri invece, che nutrono speranze europee, sono attualmente noni a quota 52, con un cammino di 14 successi, 10 pareggi e 11 sconfitte. Questo sarà l’incontro numero 60 in Serie A tra Verona e Milan: nei 59 precedenti 10 vittorie dei veneti (l’ultima datata 17 dicembre 2017, 3-0), 21 pareggi e 28 successi rossoneri, tra cui quattro nelle ultime sei sfide in ordine di tempo (2N).

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore Tudor. A disposizione in panchina: Chiesa, Sutalo, Veloso, Retsos, Depaoli, Frabotta, Hongla, Bessa, Praszelik, Cancellieri, Lasagna.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Tourè, Bakayoko, Krunic, Brahim Diaz, Saelemaekers, Rebic, Ibrahimovic.

Arbitro: Doveri di Roma. Assistenti: Carbone e Bresmes. IV Uomo: Ayroldi. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Passeri.

L’ultima volta che il Milan aveva conquistato almeno 77 punti dopo 35 gare stagionali di Serie A risaliva al 2010/11, anno dell’ultimo Scudetto vinto (con Allegri in panchina); nelle ultime 15 stagioni, i rossoneri non hanno mai toccato la soglia degli 80 punti dopo 36 gare giocate in campionato.

Verona-Milan Diretta



Verona-Milan in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Pierluigi Pardo sarà il telecronista DAZN per il match tra Verona e Milan, con Massimo Gobbi seconda voce al commento tecnico.

Da inizio marzo in avanti, il Milan è la squadra che ha subito meno gol nei maggiori cinque tornei europei (uno solo in otto partite) e quella insieme al Liverpool (sette entrambe) che ha collezionato più clean sheet nel parziale.

Verona-Milan Streaming Gratis



Verona-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Gianluca Caprari (sette passaggi vincenti) è a solo due assist di distanza dal record per un giocatore del Verona in un singolo campionato di Serie A dal 2004/05 ad oggi (nove Hallfredsson nel 2014/15); sommando anche le 12 reti segnate, potrebbe diventare il secondo italiano dell’Hellas in questi ultimi 17 anni in grado di partecipare ad almeno 20 gol in un singolo torneo di A (l’altro è stato Luca Toni).

Verona-Milan Streaming

La sfida tra Verona-Milan non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV Club.

Il Verona – successo a Cagliari nell’ultima giornata – non vince due gare di fila in Serie A da gennaio e nelle ultime 13 partite di campionato non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato.

