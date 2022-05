INTER EMPOLI Streaming Gratis ROJADIRECTA Online TV, dove vederla: PirloTV DAZN o SKY Video?

Dove vedere Diretta Inter-Empoli Streaming senza Rojadirecta. I nerazzurri di Simone Inzaghi ospitano i toscani guidati da Andreazzoli, per la 36esima giornata di campionato. Fischio d’inizio alle ore 18:45 di oggi venerdì 6 maggio 2022 2022. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Empoli streaming gratis e diretta tv.

Diretta Inter-Empoli Streaming, presentazione match e formazioni ufficiali



L’Inter ha conquistato 75 punti a tre giornate dal termine del campionato per la quinta volta nell’era dei tre punti a vittoria: nelle precedenti occasioni ha sempre vinto lo Scudetto. Tuttavia i nerazzurri hanno 10 punti in meno della scorsa stagione (85 in 35 gare). In questo momento ha due punti in meno del Milan.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, Ranocchia, Darmian, D’Ambrosio, Gosens, Gagliardini, Vidal, Vecino, Dzeko, Sanchez, Caicedo.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; La Mantia, Pinamonti. Allenatore Andreazzoli. A disposizione in panchina: Ujkani, Furlan, Ismajli, Viti, Cacace, Fazzini, Baldanzi, Stulac, Benassi, Henderson, Di Francesco, Cutrone.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo. Guardalinee: Berti e Galetto. 4° Uomo: Marini. VAR: Banti. Assistente VAR: Zufferli.

Andrea Pinamonti ha esordito in Serie A con la maglia dell’Inter contro l’Empoli il 12 febbraio 2017 (11 presenze complessive con i nerazzurri nella competizione) – in questo campionato ha segnato 12 gol, uno in più che in tutto il resto della sua carriera nella massima serie italiana.

Inter-Empoli Diretta al posto di Rojadirecta TV



Inter-Empoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv di ultima generazione compatibili, tablet, smartphone e pc. La telecronaca di Inter-Empoli su DAZN sarà curata da Stefano Borghi, con il commento tecnico di Marco Parolo.

Questa sfida vede affrontarsi la squadra che ha segnato più gol di testa (18 l’Inter) e quella che ne ha realizzati meno (tre l’Empoli) con questo fondamentale nella Serie A in corso – l’Inter ne ha messi a segno due proprio nell’ultima gara contro l’Udinese ed è a soli due dal suo record con questo fondamentale dal 2004/05 in avanti (20 nel 2019/20).

Inter-Empoli Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Inter-Empoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

L’Inter ha vinto finora tutte le cinque sfide di questa Serie A contro le squadre neopromosse: i nerazzurri potrebbero ottenere il successo in tutte le gare stagionali di campionato contro le formazioni provenienti dalla Serie B per la prima volta dal 2002/03 (otto su otto in quell’occasione).

Inter-Empoli Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Inter-Empoli non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

