INTER EMPOLI Streaming TV, dove vedere la partita con Cellulare PC Tablet: Video DAZN o Sky Live?

Sfida Inter-Empoli: Sfida Scudetto contro Salvezza a San Siro

San Siro si prepara ad un match infuocato: lunedì 1° aprile, alle 20:45, l’Inter di Simone Inzaghi ospiterà l’Empoli di Paolo Zanetti per la 30ª giornata di Serie A.

I nerazzurri, reduci dal pareggio casalingo contro il Napoli, sono a caccia di una vittoria che consoliderebbe il loro primato in classifica e li avvicinerebbe al sogno del ventesimo Scudetto. L’entusiasmo dei tifosi interisti è alle stelle, galvanizzati dalla tenacia della squadra e dal feeling ritrovato con il tecnico Inzaghi.

L’Empoli, invece, si trova in una situazione diametralmente opposta. I toscani, quartultimi in classifica con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, lottano per la salvezza. La squadra di Zanetti, reduce da un periodo difficile, cercherà di strappare punti preziosi a San Siro per alimentare le speranze di permanenza in Serie A.

La sfida d’andata, disputata al Castellani lo scorso settembre, ha visto l’Inter trionfare per 1-0 grazie a un magistrale calcio di punizione di Federico Dimarco. Il match di ritorno si preannuncia dunque combattuto e ricco di spunti, con due squadre che lotteranno con tenacia per i propri obiettivi.

Alcune note interessanti:

L’Inter ha vinto 11 delle ultime 13 partite contro l’Empoli in Serie A. L’Empoli ha segnato solo 27 gol in questa stagione, il secondo peggior attacco del campionato. Lautaro Martinez è il capocannoniere dell’Inter con 17 gol in campionato. Andrea Pinamonti, ex giocatore dell’Inter, è il miglior marcatore dell’Empoli con 9 gol.

Non resta che attendere il fischio d'inizio per scoprire quale sarà l'esito di questa sfida.

Diretta Inter-Empoli Streaming, probabili formazioni



Sommer non ancora al meglio, in porta gioca Audero. Assenti de Vrij e Arnautovic, oltre a Cuadrado che sta ritrovando condizione. Per il resto formazione titolare. Grassi e Ismajli non al top: pronto Bereszynski. In attacco Niang con Cambiaghi e Zurkowski alle sue spalle. Caputo pronto a entrare a gara in corso.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Stankovic, Carlos Augusto, Dumfries, Buchanan, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanches, Sarr.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Fazzini, Pezzella; Zurkoski, Cambiaghi; Henderson. Allenatore Nicola.

A disposizione in panchina: Perisan, Grassi, Shpendi, Kovalenko, Caputo, Cacace, Cerri, Cancellieri, Destro, Bastoni, Ismajli.

Arbitro: Dionisi. Guardalinee: Valeriani-Fontemurato. Quarto Uomo: Monaldi. VAR: Marini. Assistente VAR: Mariani.

Dove vedere Inter-Empoli Streaming e Diretta TV: Sfida sotto le stelle di San Siro

Lunedì 1° aprile 2024, alle ore 20:45 italiane, lo stadio Giuseppe Meazza di Milano sarà teatro dell’incontro tra Inter ed Empoli, valido per la 30ª giornata di Serie A.

Dove seguire la sfida:

DAZN : in diretta esclusiva su smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation), TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

: in diretta esclusiva su smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation), TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Sky: per gli abbonati, sul canale Zona DAZN (214).

Streaming:

DAZN: su smartphone, tablet, pc e notebook.

Telecronaca:

Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Marco Parolo.

Altri dettagli:

Inter-Empoli sarà la terza sfida tra le due squadre in questa stagione. All’andata, i nerazzurri si sono imposti per 1-0 al Castellani. L’Inter è reduce da un pareggio contro il Napoli, mentre l’Empoli ha perso contro la Roma. I nerazzurri sono in testa alla classifica di Serie A, mentre i toscani si trovano in quartultima posizione.

La partita si preannuncia interessante e combattuta. L’Inter cercherà di ottenere i tre punti per consolidare il primato in classifica, mentre l’Empoli proverà a conquistare una vittoria fondamentale per la salvezza.

Tifosi e appassionati non possono perdersi questo appuntamento!