FIORENTINA MILAN Streaming TV, dove vedere la partita con Cellulare PC Tablet: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Fiorentina-Milan Streaming. Un sabato di Pasqua ricco di emozioni attende il Milan di Pioli, impegnato in una trasferta insidiosa contro la Fiorentina. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 30 marzo 2024, il Milan di Pioli visita al Franchi la Fiorentina di Italiano, partita valida per la 30a giornata di Serie A TIM. Un solo pareggio nelle ultime 12 sfide tra Fiorentina e Milan in Serie A: 1-1 il 22 febbraio 2020 al Franchi, completano il parziale sette successi rossoneri e quattro vittorie viola.

Sfida infuocata al Franchi: Milan e Fiorentina si contendono punti preziosi

I rossoneri, reduci dalla conquista del secondo posto in classifica, puntano a consolidare la loro posizione nella lotta per la medaglia d’argento. L’ostacolo toscano, però, si preannuncia arduo per l’ex allenatore viola, che ciononostante nutre la speranza di conquistare tre punti cruciali.

Dall’altra parte del campo, la Fiorentina di Vincenzo Italiano necessita di un risultato positivo per alimentare le proprie ambizioni europee nella stagione 2024/25.

La sfida assume un significato ancora più profondo alla luce della recente scomparsa di Joe Barone, storico dirigente viola. La cornice del Franchi sarà carica di emozione nel ricordo di una figura che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio.

Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito le informazioni per vedere Fiorentina-Milan streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Fiorentina-Milan Streaming, probabili formazioni



Bonaventura squalificato, Beltran trequartista. Fuori dai convocati Kjaer a scopo precauzionale, Pioli schiera i migliori al Franchi. C’è Florenzi al posto dello squalificato Theo Hernandez. Avanti Chukwueze prova a insidiare Pulisic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. Allenatore Vincenzo Italiano.

A disposizione in panchina: Martinelli, Vannucchi, Comuzzo, Ranieri, Dodo, Faraoni, Parisi, Duncan, Castrovilli, Maxime Lopez, Barak, Infantino, Nzola, Ikoné, Kouame.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Florenzi; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Sportiello, Nava, Simic, Bartesaghi, Gabbia, Terracciano, Adli, Musah, Chukwueze, Jovic, Okafor.

Arbitro: Maresca. Guardalinee: Passeri-Costanzo. 4° Uomo: Ayroldi. VAR: Di Paolo. Assistente Sala VAR: Guida.

Fiorentina-Milan: Info su data, ora, diretta tv e streaming

La sfida tra Fiorentina e Milan, valida per la 30ª giornata di Serie A, si terrà oggi sabato 30 marzo alle ore 20:45 allo stadio Franchi di Firenze.

Dove vedere la partita:

In diretta tv: Sky Sport Uno Sky Sport Calcio Sky Sport 4K Sky Sport 251 DAZN (app su decoder Sky Q)

In diretta streaming: DAZN Sky Go NOW (con Pass Sport)



Su DAZN:

Telecronaca: Stefano Borghi

Commento tecnico: Fabio Bazzani

Su Sky:

Telecronaca: Maurizio Compagnoni

Commento tecnico: Luca Marchegiani

Altri modi per seguire Fiorentina-Milan:

Radio: Radio Rai, Radio Bruno

Live text: Gazzetta.it, Corriere dello Sport, Sky Sport

Inoltre, dopo il fischio finale, gli abbonati DAZN potranno vedere gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Riassunto:

Data e ora: Sabato 30 marzo, ore 20:45

Stadio: Franchi, Firenze

Diretta tv: Sky Sport, DAZN

Diretta streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Telecronisti:

DAZN: Stefano Borghi (telecronaca), Fabio Bazzani (commento tecnico)

Sky: Maurizio Compagnoni (telecronaca), Luca Marchegiani (commento tecnico)

Non perderti questa sfida infuocata tra due squadre che lottano per obiettivi importanti!