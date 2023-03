FIORENTINA-MILAN Streaming Gratis TV con Cellulare Tablet PC, formazioni, dove vederla: DAZN o SKY?

Dove vedere Diretta Fiorentina-Milan Streaming. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 4 marzo 2023, la Fiorentina di Vincenzo Italiano (12a in classifica con 28 punti) riceve allo stadio Artemio Franchi, del Milan di Stefano Pioli (quarto con 47 punti), nel match valido per la 25a giornata di Serie A. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Fiorentina-Milan streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Fiorentina-Milan Streaming, prestanzione match e probabili formazioni

Interessante sfida tra que squadre in buona forma. Entrambe arrivano da una vittoria, i rossoneri addirittura da 4 inclusa la vittoria sul Tottenham in Champions League e senza subiro gol le quattro partite. La Fiorentina conta 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte in questa stagione in 12 partite di Serie A di fronte al proprio pubblico. La Fiorentina tenterà di porre fine an una striscia di 3 gare casalinghe senza successi (V0 N1 P2) iniziata il 21 gennaio contro il Torino. Il Milan ha ottenuto 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte in trasferta in questo campionato. Nelle ultime sei gare, la Fiorentina ha vinto 1 volta, pareggiato 2 partite e perso in 3 occasioni. Il Milan, dall’altra parte, ha vinto 3 volte e perso 3 partite nel periodo.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Cabral, Saponara. Allenatore Vincenzo Italiano.

A disposizione in panchina: Sirigu, Cerofolini, Milenkovic, Venuti, Ranieri, Bianco, Duncan, Barak, Castrovilli, Jovic, Kouamé, Brekalo, Sottil. Indisponibili: Terzic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Amrabat, Bonaventura.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; De Ketelaere, Rebic; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Dest, Kjaer, Ballo-Touré, Vranckx, Pobega, Bakayoko, Saelemakers, Adli, Florenzi, Calabria, Origi, Ibrahimovic. Indisponibili: Brahim Diaz, Gabbia. Squalificati: Krunic, Leao. Diffidati: Calabria, Kjaer, Rebic, Giroud.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Mokthar-Palermo. Quarto uomo: Sacchi. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Zufferli.

Dall’inizio della scorsa stagione, Rafael Leão (squalificato per questo match) ha saltato cinque partite di Serie A, in cui il Milan ha guadagnato 1.4 punti a partita con il 40% di successi (con il portoghese in campo la media sale a 2.2 e la percentuale di vittorie al 67%).

Fiorentina-Milan in TV: quale Canale?

Fiorentina-Milan in tv con Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite), Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite), DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La sfida di andata, che si è giocata lo scorso 13 novembre nell’ambito del quindicesimo turno di campionato, ha visto i rossoneri imporsi per 2-1 a San Siro grazie ad un’autorete in pieno recupero di Milenkovic.

Fiorentina-Milan Streaming Gratis in Italiano



Abbonandosi con Sky Go e DAZN (www.dazn.it), gli appassionati di calcio potranno seguire Fiorentina-Milan in streaming su vari dispositivi, come iPhone, iPad, Android, Samsung Apps, smart tv, tablet, smartphone e pc. Riccardo Saponara ha esordito in Serie A con la maglia del Milan nell’ottobre 2013, collezionando otto presenze in rossonero nella competizione; inoltre, il club lombardo è quello contro cui ha realizzato più reti nel massimo campionato: quattro, inclusa uno nell’unica sfida disputata al Franchi, con la maglia della Fiorentina. Per gli aggiornamenti in tempo reale, si possono consultare le dirette live scritte presenti sui siti di Corriere dello Sport e TuttoSport.

Fiorentina-Milan Streaming alternativa?

La sfida tra Fiorentina e Milan non potrà essere vista su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Live Club, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV, in quanto la visione attraverso essi è illegale secondo la legge italiana.