La Juventus cerca un sostituto per Leandro Paredes

Il cda bianconero ha già dato il via alla ricerca di un nuovo centrocampista per riempire il posto di Leandro Paredes. I bianconeri non eserciteranno l’opzione di acquisto che hanno sul giocatore in prestito dal Psg.

Nell’ultima parte del mercato estivo, la Juventus ha rilevato Leandro Paredes. Il 28enne argentino è approdato al Torino in prestito dal Paris Saint-Germain. Anche se dal suo profilo il giocatore sembrava destinato a brillare nel Calcio, la verità è che l’entità bianconera non è affatto soddisfatta della sua prestazione.

Come racconta la Gazzetta dello Sport, ad oggi i piemontesi hanno chiaro che non eserciteranno l’opzione di acquisto che mantengono sul calciatore. La sua dirigenza sportiva, infatti, è già al lavoro per ingaggiare un nuovo centrocampista che possa occupare i suoi spazi.

Due giocatori nel mirino della Juve

In questo senso, due sono i nomi che in questo momento spiccano nell’agenda giovanile. Si tratta di Teun Koopmeiners (25 anni), nazionale olandese che da quando è approdato all’Atalanta ha mostrato un livello notevole, e Morten Hjulmand (23), giocatore danese che guida il centrocampo del Lecce.

Trattandosi in entrambi i casi di giocatori con contratto in corso e con un ruolo determinante nei rispettivi club, il loro possibile approdo allo Juventus Stadium è a discapito di una dura trattativa. E in questo momento, dopo la punizione ricevuta per la Causa Plusvalenze, la Juve non è esattamente in una posizione di forza.