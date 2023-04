Juventus: Adrien Rabiot corteggiato dal PSG, il punto della situazione

Adrien Rabiot, il centrocampista francese di 27 anni attualmente in forza alla Juventus, sta attirando l’attenzione del Paris Saint-Germain, squadra per cui ha giocato e che ha amato. Nonostante ciò, sta avendo una grande stagione alla Juventus di Torino e i francesi stanno lavorando per avere il suo rientro a costo zero come giocatore svincolato. Nonostante le numerosi voci di mercato, Rabiot ha chiarito già in passato che non c’è nulla con il PSG e che è concentrato sulla sua attuale squadra, ossia la Vecchia Signora. Anche ieri contro il Verona (partita vinta dai Bianconeri per 1-0 con gol di Kean al 55′), Rabiot è stato protagonista di una ottima gara, confermando il suo grande stato di forma. Per Allegri ormai, il francese è asse portante della sua squadra. Difficile, nonostante l’attuale situazione critica anche finanziariamente della scietà bianconera, prevedere un cambio di società per il giocatore francese.

