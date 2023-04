Matías Soulé, la sopresa di 19 anni per la Juventus

Una delle sorprese della stagione in Italia è stata Matías Soulé, 19enne giocatore della Juventus. Partendo da 4 delle 17 partite giocate nella stagione in corso, la sua continuità dipende dall’attivazione di una clausola di prolungamento del suo contratto per due anni, dal 2024, quando scade quello attuale.

Secondo CalcioMercato.com, è proprio quello che apprezzano attualmente nella squadra bianconera. D’altronde la squadra piemontese sa che il giocatore vuole avere più spazio e minuti, motivo per cui ha anche vagliato la possibilità di trasferirlo in un’altra rosa in modo che possa avere quei minuti.