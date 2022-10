Dove giocherà Angel di Maria dopo la Juventus?

Dopo un’estate in cui è stato legato a diverse squadre, come l’FC Barcelona, ​​l’Atlético de Madrid o il Rosario Central, squadra in cui ha esordito, Ángel di María è finalmente finito alla Juventus. Pur avendo una prestazione immediata, con 1 gol e 4 assist in 7 partite, incerta la direzione della squadra italiana, già uscita dalla Champions League.

Nonostante l’acquisto quest’estate da parte della Vecchia Signora, il 34enne esterno non nasconde il sogno di tornare al club del Rosario, dove tutto ha avuto inizio: “Il mio grande sogno è tornare al Rosario Central. Lo aspettavo da molto tempo, non è facile ma mi piacerebbe tanto, i giocatori argentini sognano un futuro in Europa, mentre io sogno di tornare al Rosario”.