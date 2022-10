Juventus: nuovo infortunio Angel Di Maria, quando rientrerà?

Brutte notizie per la Juventus. Dopo aver perso 2-0 contro il Maccabi Haifa, la Vecchia Signora ha perso anche uno dei suoi più grandi pregi: Ángel Di María. Appena sbarcato a Torino da free agent, l’argentino è stato, insieme a Dusan Vlahovic e Arek Milik, una delle poche note positive di questa stagione. Gli esami clinici per Di Maria dopo l’uscita dal campo nel match col Maccabi Haifa hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale: per l’argentino saranno necessari 20 giorni per un completo recupero.

Le condizioni di Angel Di Maria ⤵️ — JuventusFC (@juventusfc) October 13, 2022