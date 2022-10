NAPOLI AJAX Streaming Gratis Online TV, dove vederla con PC Tablet: Sky Sport o Mediaset Infinity?

Dove vedere Diretta Napoli-Ajax Streaming senza Rojadirecta. Napoli-Ajax, 4a giornata del Girone A di UEFA Champions League, è in programma oggi mercoledì 12 ottobre 2022 alle ore 18:45 italiane allo stadio Maradona. Il successo per 6-1 di settimana scorsa ad Amsterdam rappresenta la vittoria più larga del Napoli in una competizione europea. Questa sera basta un punto a Spalletti per portare il suo bellissimo Napoli agli ottavi di finale. Chi vincerà questa sera? Andiamo a vedere nei dettagli le formazioni e le informazioni per vedere Napoli-Ajax streaming gratis e diretta video tv.

Sembra probabile che l’ottima sequenza di risultati (vedi anche l’imbattibilità in Serie A) possa continuare anche questa sera in Champions League: il Napoli ha perso una sola partita casalinga nella principale competizione europea dall’inizio della stagione 2017/18 (8 vittorie, 3 pareggi). Nonostante l’ottimo record casalingo, da allora ha superato il girone soltanto in tre occasioni, ma stavolta il Napoli può raggiungere gli ottavi con due partite di anticipo anche con un solo punto guadagnato! E poi, il Napoli ha vinto due delle tre sfide giocate contro l’Ajax in Champions League (1 pareggio nell’altro match), l’altra vittoria risaliva al 1969 (1-0 in Coppa delle Fiere).

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti.

A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Ostigard, Mario Rui, Zanoli, Zedadka, Elmas, Politano, Zerbin, Gaetano, Ndombele, Osimhen, Simeone. Indisponibili: Demme (fuori dalla lista Uefa). Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Ajax (4-3-3): Pasveer; Sanchez, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Kudus, Brobbey, Bergwijn. Allenatore Schreuder.

A disposizione in panchina: Stekelenburg, Gorter, Wijnald, Klaassen, Lucca, Grillitsch, Baas, Reeger, Magallan, Conceicao, Ocampos. Indisponibili: Rensch. Squalificati: Tadic. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Felix Zwayer (41 anni, Germania).

Napoli-Ajax in tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). Telecronaca affidata a Fabio Caressa e Luca Marchegiani. La partita non sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. Si gioca prima di Barcellona-Inter in diretta streaming a partire dalle 21.

Diretta Napoli-Ajax anche con Mediaset Infinity+, visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV. Qui la telecronaca sarà di Riccardo Trevisani, coadiuvato al commento da Andrea Agostinelli.

Napoli-Ajax streaming gratis attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Statistica in evidenza: il Napoli non è riuscito a vincere in tre dei quattro scontri casalinghi contro avversarie provenienti dai Paesi Bassi (1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte).

Napoli-Ajax streaming online disponibile anche con NOW TV, il servizio di calcio streaming online e on-demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e Infinity+, il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, disponibile per tutti i dispositivi (pc, tablet, smartphone), anche quelli mobili Huawei o un semplice Mac.

La sfida non sarà disponibile in alternativa Napoli-Ajax Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio o RojadirectaTV.

Il Napoli ha vinto tutte e tre le partite di Champions giocate in stagione mettendo a segno 13 gol, il maggior numero di reti realizzate da una squadra italiana in Champions League dopo 4 giornate è 14 (Juventus 1995-96), mentre solo due squadre di Serie A sono riuscite a vincere tutte le prime quattro gare stagionali nella competizione (Milan nel 1992-93 e nel 2002-03 e la Juventus nel 1995-96, 2004-05 e 2021-22).