LIVERPOOL NAPOLI Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con PC Tablet Cellulare: Sky Live o Mediaset Infinity+?

Dove vedere Diretta Liverpool-Napoli Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 italiane di oggi martedì 1 Novembre 2022, allo stadio di Anfield Road in Inghilterra, il Napoli di Spalletti sfida il Liverpool di Klopp alla ricerca del primo posto del Girone A di UEFA Champions League. Chi vincerà il match? Di seguito le informazioni per vedere Liverpool-Napoli streaming gratis e diretta video tv.

Azzurri al primo posto nel Gruppo A con 3 punti di vantaggio proprio sui Reds, che per passare il turno come regina del girone avranno bisogno di battere il Napoli con almeno 4 goal di scarto. Spalletti pensa a qualche cambio rispetto al Sassuolo: Ostigard, Ndombele e Politano. Osimhen in vantaggio su Simeone. Recuperato Sirigu.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Nuñez. Allenatore: Klopp. A disposizione in panchina: Kelleher, Adrian, Gomez, Jones, Tsimikas, Phillips, Milner, Ramsey, Bajcetic, Thiago. Indisponibili: Diogo Jota, Matip, Luis Diaz, Arthur. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Sirigu, Idasiak, Ostigard, Mario Rui, Zanoli, Ndombelé, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lozano, Simeone, Raspadori. Indisponibili: Rrahmani. Squalificati: nessuno. Diffidati: Politano.

Arbitro: Tobias Stieler (Germania). Assistenti: Gittelmann, Borsch (Germania). Quarto uomo: Petersen (Germania). VAR: Dankert (Germania). Assistente VAR: San (Svizzera).

Liverpool e Napoli si affrontano per l’ottava volta nella loro storia nelle coppe europee: il bilancio finora sorride ai partenopei che hanno conquistato 3 vittorie contro le 2 dei Reds (completano il conto 2 pareggi).

Liverpool-Napoli in diretta tv sarà trasmesso su Sky su Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). Su Eurosport la diretta scritta con aggiornamenti in tempo reale.

Liverpool-Napoli streaming gratis per gli abbonati con Sky Go, Now e Infinity + su pc, smartphone e tablet. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

