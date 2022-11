MILAN SALISBURGO Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con PC Tablet Cellulare: Sky, Mediaset o Amazon?

Dove vedere Diretta Milan-Salisburgo Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 2/11/2022, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro arriva il Salisburgo per il match decisivo dell’ultima giornata del Girone E di UEFA Champions League. Chi vincerà il match in cui ai rossoneri basta un pareggio per accedere agli ottavi di finale? Di seguito le informazioni per vedere Milan-Salisburgo streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Milan-Salisburgo Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Il Milan ha registrato una sola sconfitta in 12 sfide contro squadre austriache in competizioni europee (8V, 3N), rimanendo imbattuto in tutte le ultime otto (6V, 2N). In più, i rossoneri non hanno mai perso in gare casalinghe contro formazioni austriache (4V, 1N), segnando 19 gol in cinque match (3.8 di media).

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Pioli.

Salisburgo (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Wober, Pavlovic, Bernardo; Kjaergaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Adamu, Okafor. Allenatore Matthias Jaissle.

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna).

Milan-Salisburgo in diretta tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Milan-Salisburgo streaming gratis su ogni smart tv attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

