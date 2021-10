PORTO-MILAN Streaming Gratis TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Sky Live o Canale 5?

Dove vedere Diretta Porto Milan Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 ITA (stesso orario di Inter-Sheriff) di oggi martedì 19 ottobre 2021, il Porto ospita il Milan nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Porto Milan streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Porto Milan Streaming, prestanzione match e formazioni ufficiali



Milan obbligato a vincere per continuare ad inseguire l’obiettivo di terminare tra le prime due nel girone B di Champions League: sulla strada dei rossoneri c’è il Porto di Sergio Conceiçao.

Porto e Milan non si affrontano dalla finale di Supercoppa europea del 2003, quando il Porto era campione in carica della Coppa UEFA e il Milan aveva appena vinto la Champions League. I rossoneri vinsero 1-0 con gol di Andriy Shevchenko.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Wendell; Otavio, Uribe, Sergio Oliveira, Diaz; Evanilson, Taremi. All. Conceicao.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Ballo Touré; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.

Pioli potrà quantomeno contare su Zlatan Ibrahimovic, tornato ad allenarsi in gruppo e dunque a disposizione dopo l’infiammazione al tendine d’Achille.

Porto Milan Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Porto Milan in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Il match sarà visibile anche in chiaro su Canale 5.

Il Milan ha giocato l’ultima volta contro il Porto in Champions League nella fase a gironi della stagione 96/97; il Porto vinse 3-2 al Meazza prima di pareggiare 1-1 all’Estádio das Antas, con l’attuale allenatore Sergio Conceicao in campo in entrambe le partite. Il Porto concluse il girone al primo posto, il Milan al terzo e fu eliminato.

Porto Milan Streaming Live Online invece di Rojadirecta ITA

Live Porto Milan streaming gratis per gli abbonati su Sky Go (link skygo.sky.it), la cui app è scaricabile su pc, smartphone e tablet. Per tutti gli altri ci sono due alternative: Mediaset Play (basterà registrarsi ed accedere alla sezione delle dirette) e NOW (piattaforma on demand utile per assistere alla programmazione di Sky dopo aver sottoscritto un abbonamento).

Porto Milan Streaming alternativa Rojadirecta?

Porto Milan non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta o Tarjeta Roja Online in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.