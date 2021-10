INTER-SHERIFF Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Sky Go, Mediaset Play o Amazon Prime Video?

Dove vedere Diretta Inter-Sheriff Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 ITA di oggi martedì 19 ottobre 2021, l’Inter di Inzaghi riceve in casa, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano), la sorpresa Sheriff (formazione rappresentate della capitale della Moldavia Tiraspol in Transnistria) che, dopo aver eliminati Stella Rossa e Dinamo Zagabria nei turni preliminari, ha battuto sia Shakhtar Donetsk che Real Madrid nelle prime due gare del girone. Si gioca per la 3a giornata di del Gruppo D di Champions League. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Sheriff streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Inter-Sheriff Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Bastoni, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Gagliardini, Calhanoglu, Vecino, Sanchez, Correa.

L’Inter ha vinto solo una delle ultime nove partite di UEFA Champions League (4E 4E), mentre non ha vinto né segnato nelle ultime tre (2E 1P). In effetti, la squadra italiana non è riuscita a segnare in cinque delle ultime sette partite nella competizione.

Sheriff (4-2-3-1): Celeadnic; Costanza, Arboleda, G. Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Bruno, Kolovos, Castaneda; A Traore. Allenatore Vernydub. A disposizione in panchina: Pascenco, Cioban, Radeljic, Julien, Belousov, Cojocari, Nikolov, Gilga, Cojocaru, Yansane.

Lo Sheriff Tiraspol ha segnato due gol in ciascuna delle sue due partite di Champions League in questa stagione (2-0 contro lo Shakhtar Donetsk e 2-1 contro il Real Madrid), l’ultima squadra a segnare due o più gol nelle prime tre partite in europa è stata il Brøndby nel 1986.

Arbitro: Makkelie (Olanda).

Inter-Sheriff Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Inter-Sheriff in diretta tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Inter-Sheriff Streaming alternativa Rojadirecta?

Inter-Sheriff non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.