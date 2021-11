SHERIFF-INTER Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Sky Go o Infinity Plus?

Dove vedere Diretta Sheriff-Inter Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 ITA di oggi mercoledì 3 novembre 2021, l’Inter di Inzaghi vola a Tiraspol (capitale della Transnistria) per sfidare lo Sheriff del tecnico Vernydub. Si gioca per la 4a giornata di del Gruppo D di Champions League. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Sheriff-Inter streaming gratis e diretta video tv.

Dopo Milan-Porto delle 18:45 si gioca quindi Sheriff-Inter. La sfida è importantissima in chiave qualificazione, con l’Inter al terzo posto con 4 punti, staccata di 2 da Real Madrid e proprio dallo Sheriff, autore di un inizio a sorpresa con 2 vittorie e una sconfitta (proprio contro l’Inter). Una vittoria dei nerazzurri varrebbe dunque il secondo posto, o addirittura il primo in caso di sconfitta del Real contro lo Shakhtar.

Sheriff (4-2-3-1): Athanasiadis; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traorè, Kolovos, Castaneda; Yakhshiboev. Allenatore Vernydub. Disponibili in panchina: Celeadnic, Pascenco, Cojocari, Julien, Cojocaru, Radeljic, Bruno.

Pioli: “Sappiamo quanto è decisiva, perché lo Sheriff ha vinto due gare e ci ha fatto capire di dover fare punti, siamo concentrati solo su questo. Domenica abbiamo una partita importante e sappiamo cosa significa, ma il pensiero mio e della squadra è solo sullo Sheriff”.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro. Allenatore Inzaghi. Disponibili in panchina: Radu, D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni, Kolarov, Dumfries, Gagliardini, Sensi, Vecino, Calhanoglu, Sanchez, Correa.

Arbitro: Felix Zwayer (Germania).

I nerazzurri, sono andati a segno finora con 3 giocatori, tutti con una rete all’attivo e tutti nella partita casalinga con i moldavi: si tratta di De Vrij, Dzeko e Vidal.

Sheriff-Inter in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). In alternativa è possibile usufruire del servizio Infinity Plus, tramite l’apposito abbonamento e accedendo alla piattaforma da una moderna smart tv.

Lo Sheriff Tiraspol è imbattuto nelle ultime cinque partite casalinghe nelle maggiori competizioni d’Europa (escluse le qualificazioni).

Live Sheriff-Inter streaming gratis per gli abbonati Sky grazie all’app di Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile per pc, smartphone e tablet. Dagli stessi dispositivi è possibile accedere a Infinity Plus, ossia il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset. A pagamento per tutti con NOW, il servizio on demand di Sky che, attraverso l’acquisto del pacchetto “Sport”, offre la visione di vari eventi tra cui le gare di Champions League.

Gli ultimi 17 gol in trasferta dell’Inter in UEFA Champions League sono nati da open play. L’ultimo gol nato su calcio piazzato è stato quello di Lucio nel settembre 2011.

