MILAN-PORTO Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Sky, Prime Video o Canale 5?

Dove vedere Diretta Milan-Porto Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:45 ITA (prima di Sheriff-Inter) di oggi mercoledì 3 Novembre 2021, il Porto visita il Milan nella 4a giornata della fase a gironi di Champions League. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Milan-Porto streaming gratis e diretta video tv.

L’ultima sfida tra le due squadre a Milano risale all’11 settembre 1996. In quell’occasione furono i lusitani ad imporsi per 3-2 grazie al goal di Artur Oliveira e la doppietta di Jardel. Di Simone e Weah le reti rossonere.

Primo in classifica in serie A con dieci vittorie in undici gare, ultimo nel gruppo B della Champions League con tre sconfitte consecutive. Il Milan cerca riscatto in Europa, nell’ultima, vera occasione per tenere in vita il sogno qualificazione.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Gabbia, Kalulu, Kjaer, Bakayoko, Kessie, Krunic, Ibrahimovic, Maldini. Allenatore Stefano Pioli.

Porto (4-4-2): Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Zaidu; Grujic, Oliveira, Otavio, Diaz; Evanilson, Taremi. A disposizione in panchina: Marchesin, Claudio Ramos, Cardoso, Conceiçao, Pepe, Manafà, Vitinha, Bruno Costa, Martinez, Nanu, Fabio Vieira, Corona. Allenatore Sergio Conceiçao.

Arbitro: Turpin (Francia). Assistenti: Danos e Gringore. 4° Uomo: Brisard. VAR: Letexier. AVAR: Dankert (Germania).

Milan-Porto in diretta tv con Amazon Prime Video, ovvero la piattaforma che si è garantita i diritti della miglior gara in programma nel mercoledì di Champions League. Sarà quindi possibile seguire la partita di San Siro sulle smart tv compatibili con l’apposita app, ma anche su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick. Un’alternativa è rappresentata dall’app di Amazon Prime Video presente su Sky Q.

Pioli ricorda la sfida d’andata. “Abbiamo meritato di perdere, non siamo riusciti a controllare la gara. Ci siamo mossi male e non siamo riusciti a saltare la loro pressione”.

Live Milan-Porto streaming gratis per gli abbonati con Amazon Prime Video. La telecronaca è stata affidata a Sandro Piccinini, mentre il commento tecnico sarà di Massimo Ambrosini. A raccontare le sensazioni dei protagonisti da bordo campo saranno invece Alessia Tarquinio e Fernando Siani.

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero undici tra le due squadre. Il bilancio complessivo sorride al Milan in virtù delle quattro vittorie conseguite a fronte di tre pareggi e di tre successi del Porto.

Milan-Porto non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta o Tarjeta Roja Online in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.