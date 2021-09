INTER-REAL MADRID Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Sky, Mediaset Play o Amazon Prime Video?

Dove vedere Diretta Inter Real Madrid Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 ITA di oggi mercoledì 15 settembre 2021, l’Inter di Inzaghi riceve in casa, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano), il Real Madrid di Carlo Ancelotti per la 1a giornata di del Gruppo D di Champions League. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Inter Real Madrid streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Inter Real Madrid Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. Allenatore Inzaghi.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Miguel; Modric, Casemiro, Isco; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. Allenatore Ancelotti.

Arbitro: Daniel Siebert (Germania).

Inter Real Madrid in diretta tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Inter Real Madrid non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.