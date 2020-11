⚽ INTER REAL MADRID Streaming Gratis info ROJADIRECTA Facebook YouTube, dove vederla: Sky Live o Canale 5?

Dove vedere Inter Real Madrid streaming gratis link senza Rojadirecta. L’Inter di Antonio Conte affronta il quarto incontro nel Gruppo B di Champions League sfidando al San Siro di Milano il Real Madrid di Zinedine Zidane. Si gioca alle ore 21:00 italiane di oggi mercoledì 25 novembre 2020.

Inter Real Madrid in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Verrà trasmessa in chiaro su Canale 5? Continua a leggere per scoprirlo.

Inter Real Madrid Streaming, presentazione match.

L’Inter di Antonio Conte ha bisogno dei tre punti per poter sperare nella qualificazione agli ottavi, il Real Madrid non può permettersi di perdere. Nel Gruppo B davanti a tutti c’è il Monchengladbach con 5 punti seguito da Shakhtar e Real con 4, l’Inter è ferma a 2 dopo i pareggi con Borussia e Shakhtar e la sconfitta per 3-2 contro gli uomini di Zidane.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano Diaz, Hazard. Allenatore Zinedine Zidane.

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra).

Come ha dichiarato il tecnico nerazzurro alla vigilia: “Sarà una finale, dobbiamo vincere, non abbiamo alternative”.

Inter Real Madrid in Diretta TV.

Inter Real Madrid in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 472 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno in streaming gratis online con Mediaset Play.

Dall’inizio della scorsa stagione (qualificazioni escluse), solo Robert Lewandowski (22) ha partecipato a più gol in Champions League ed Europa League di Romelu Lukaku dell’Inter.

Inter Real Madrid Streaming Gratis Link Online No Rojadirecta.

Cinque dei sei gol di Lautaro Martínez con l’Inter in UEFA Champions League sono stati segnati fuori casa.

Inter Real Madrid streaming (gratis per gli abbonati) con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con Now TV (link www.nowtv.it).

Il Real Madrid è alla ricerca della prima vittoria esterna in Champions League da dicembre 2019 (1-3 contro il Bruges), poiché non è riuscito a vincere le ultime due trasferte nella competizione.

Alternative per vedere Inter Real Madrid in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Inter Real Madrid non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.