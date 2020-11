⚽ ROJADIRECTA Inter-Real Madrid Liverpool-Atalanta Cagliari-Verona, dove vedere Partite Live Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi mercoledì 25 novembre 2020. Occhi puntati su Inter-Real Madrid e Liverpool-Atalanta di UEFA Champions League.

14:30 Parma-Cosenza (Coppa Italia) – Rai Sport

14:30 Empoli-Brescia (Coppa Italia) – Rai Play.

14:30 Bisceglie-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Como-Olbia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Giana Erminio-Piacenza (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Lucchese-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pergolettese-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Juventus U23-Grosseto (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Gubbio-Triestina (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Mantova-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Palermo-Turris (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Vibonese-Foggia (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Udinese-Fiorentina (Coppa Italia) – Rai Due

17:30 Bologna-Spezia (Coppa Italia) – Rai Play

17:30 Cagliari-Verona (Coppa Italia) – Rai Sport.

18:55 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:55 Borussia M-Shakhtar (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

18:55 Olympiacos-Manchester City (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

19:00 Lens-Nantes (Ligue 1) – Dazn

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Inter-Real Madrid (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Gli unici dubbi riguardano il centrocampo: Sensi si è allenato coi compagni ma al di là di una convocazione non è lecito aspettarsi altro. Sicuri invece Vidal e Barella e con loro l’indiziato principale a partire dal primo minuto è Gagliardini, perché Eriksen resta sempre un passo indietro nelle scelte di Conte. Real Madrid con i cerotti: Zidane deve fare a meno di Romas e Benzema, fuori dai convocati come Militao (che non ha ottenuto il via libera con l’ultimo tampone effettuato), Jovic e Valverde. Torna però a centrocampo Casemiro, guarito dal Covid.

Diretta Inter Real Madrid su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno in streaming gratis online con Mediaset Play.

21:00 Diretta Liverpool-Atalanta (Champions League) – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Lunga la lista degli indisponibili per Klopp che dovrà rinunciare agli infortunati van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold, Fabinho, Thiago Alcantara, Henderson ed Oxlade-Chamberlain. Gasperini per la gara di Anfield dovrà fare a meno degli infortunati Caldara e Depaoli, e di Malinovskyi positivo al coronavirus. Hateboer e Muriel tra i convocati.

Diretta Liverpool-Atalanta su Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

21:00 Bayern-Salisburgo (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Ajax-Midtjylland (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Atletico Madrid-Lokomotiv (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite)

21:00 Marsiglia-Porto (Champions League) – Sky Sport (Canale 257 Satellite).

23:15 Independiente Del Valle-Nacional (Copa Libertadores) – Dazn.

23:15 Delfin-Palmeiras (Copa Libertadores) – Dazn.

23:15 Bolivar-Lanus (Copa Sudamericana) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.