LIVERPOOL ATALANTA Streaming info ROJADIRECTA Live TV, dove vederla Gratis Online con Cellulare Android iPhone

Dove vedere Liverpool Atalanta streaming gratis link senza Rojadirecta. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini gioca la 4a giornata del Gruppo D della fase a gironi di Champions League volando in Inghilterra per sfidare allo stadio Anfield il Liverpool di Jurgen Klopp. Appuntamento per oggi mercoledì 25-11-2020 alle ore 21:00 italiane.

Liverpool Atalanta in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Verrà trasmessa in chiaro su Canale 5? Continua a leggere per scoprirlo.

Liverpool Atalanta streaming: presentazione partita.

L’Atalanta di Gasperini fa visita al Liverpool nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League per riscattare la pesante sconfitta subita a Bergamo. I Reds vengono dalla vittoria in Premier League contro il Leicester mentre i nerazzurri sono reduci da due pareggi consecutivi in campionato, contro Inter e Spezia. Il Liverpool di Klopp è primo nel gruppo D a punteggio pieno mentre la squadra di Gasperini condivide il secondo posto con l’Ajax a quota 4 punti.

Liverpool Atalanta in Diretta TV.

Liverpool Atalanta in diretta tv sui canali di Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre).

Il Liverpool vuole sommare quattro vittorie consecutive in Champions League per la prima volta da marzo 2009. L’Atalanta ha vinto ognuna delle ultime tre trasferte di Champions League, segnando almeno tre gol in ciascuna di esse.

Liverpool Atalanta Streaming Online.

Liverpool Atalanta streaming (gratis per gli abbonati) con Sky Go (link > skygo.sky.it). A pagamento per tutti con Now Tv (link > www.nowtv.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Niente diretta in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno in streaming live gratis con MediasetPlay.

Alternative per vedere Liverpool Atalanta in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Liverpool Atalanta non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

Le probabili formazioni di Liverpool Atalanta.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Tsimikas, Williams, Phillips, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Jota, Firmino, Mané. Allenatore Jurgen Klopp.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Papu Gomez, Muriel; Zapata. Allenatore Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna).