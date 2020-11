⚽ ROJADIRECTA Napoli-Rijeka Lilla-Milan Cluj-Roma in chiaro, dove vedere Partite Live Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi giovedì 26 novembre 2020. Occhi puntati su Napoli-Rijeka Lilla-Milan e Cluj-Roma, le partite delle tre italiane impegnate nella quarta giornata della fase a gironi di UEFA Europa League.

14:00 Torino-Entella (Coppa Italia) – Rai Sport

17:00 Sampdoria-Genoa (Coppa Italia) -in chiaro su Rai Due

18:55 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:55 Diretta Lilla-Milan Streaming Live (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Le due squadre si ritrovano subito, alla quarta giornata, dopo lo smacco dei francesi, che con il 3-0 del 5 novembre (peggior sconfitta interna nella storia del Milan in Europa) hanno superato i rossoneri in classifica: 7 punti per gli uomini di Galtier, 6 per il Diavolo. Terzo lo Sparta Praga a quota 3, chiude il Celtic con un solo punto conquistato in tre partite.

Diretta Lilla Milan su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

18:55 Molde-Arsenal (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

18:55 Sparta Praga-Celtic (Europa League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite)

18:55 Braga-Leicester (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Cluj-Roma Streaming Live (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro su TV8.

Dopo aver nettamente vinto 5-0 contro il Cluj all’Olimpico nell’ultima giornata con le reti di Mkhitaryan, Ibanez, Majoral (doppietta) e Pedro, i giallorossi volano in Romania con l’obiettivo di mettere al sicuro la qualificazione ai sedicesimi di finale: gli uomini di Fonseca guidano con 7 punti, Cluj e Young Boys seguono a 4. Chiude il CSKA Sofia con un solo punto conquistato.

Diretta Cluj Roma su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Diretta Napoli-Rijeka Streaming Live (Europa League) – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

La partita viene trasmessa in chiaro su TV8 e quindi anche in streaming gratis online sul relativo sito web.

I partenopei guidano il girone di Europa League insieme ad AZ Alkmaar e Real Sociedad: ci si gioca tutto nelle ultime tre giornate. I croati hanno perso le due partite giocate in passato in Italia.

Diretta Napoli Rijeka su Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

21:00 Tottenham-Ludogorets (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Rangers-Benfica (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

Venerdì 27 novembre 01:30 Guarani-Gremio e Defensa y Justicia-Vasco da Gama (Copa Libertadores) – Diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.