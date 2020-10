ROJADIRECTA Milan-Sparta Praga Real Sociedad-Napoli Roma-Cska Sofia, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi.

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi giovedì 29 ottobre 2020. Occhi puntati su Milan-Sparta Praga Real Sociedad-Napoli Roma-Cska Sofia, le partite delle tre italiane impegnate in Europa League.

18:55 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:55 Diretta Milan-Sparta Praga (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Questa sarà la settima volta che Milan e Sparta Praga si incontreranno in Europa. I rossoneri non hanno mai perso (4v 2p). Lo Sparta Praga ha perso tutte e tre le precedenti trasferte contro il Milan, con la sua ultima visita in Champions League nel 2003/04.

Diretta Milan Sparta Praga su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:55 Antwerp-Tottenham (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

18:55 Lilla-Celtic (Europa League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite).

18:55 Aek-Leicester (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

21:00 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Real Sociedad-Napoli (Europa League) – Tv8, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Real Sociedad e Napoli si incontrano per la prima volta in una competizione europea. L’unica volta che la Real Sociedad ha affrontato squadre italiane è stata contro l’Inter (1v 1s) e la Juventus (1p 1s). Il Napoli non ha mai vinto nelle ultime otto partite contro rivali spagnoli in competizioni europee (3p 5s – comprese le qualificazioni). L’ultima vittoria è stata contro il Villarreal nel 2011/12.

Diretta Real Sociedad Napoli su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. In chiaro su TV8.

21:00 Diretta Roma-Cska Sofia (Europa League) – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

La Roma e il CSKA Sofia si sono incontrate quattro volte in competizioni europee, con i romani sempre vittoriosi senza subire gol. l’ultimo incontro tra Roma e CSKA Sofia è stato nella fase a gironi dell’Europa League 2009-10. Gli italiani hanno condotto il gruppo e i bulgari sono arrivati ​​ultimi.

Diretta Roma Cska Sofia su Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Arsenal-Dundalk (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Slavia Praga-Bayer Leverkusen (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.