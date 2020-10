JUVENTUS BARCELLONA Streaming info ROJADIRECTA: in chiaro su Canale 5? dove vederla Gratis Online con Cellulare Android iPhone

, , in

Dove vedere Juventus Barcellona streaming gratis link senza Rojadirecta. Tutto pronto per la 2a partita del Gruppo G di Champions League: Juventus Barcellona si gioca allo Stadio “Allianz Stadium” di Torino oggi mercoledì 27 ottobre 2020 alle ore 21:00 italiane

Juventus Barcellona in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Verrà trasmessa in chiaro su Canale 5? Continua a leggere per scoprirlo.

Juventus Barcellona streaming: presentazione partita.

La Juventus ha ritrovato i goal di Alvaro Morata, grande protagonista a Kiev con una doppietta: lo spagnolo ha segnato la metà dei suoi goal in Champions proprio con la maglia bianconera, a conferma di un feeling ritrovato. Una sfida già decisiva nell’economia del Gruppo G: una vittoria proietterebbe una delle due squadre in vetta solitaria con un bel passo avanti verso il primo posto finale.

Juventus Barcellona in Diretta TV.

Juventus Barcellona in diretta tv sui canali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Cristiano Ronaldo non ci sarà. Nuovamente Alvaro Morata a guidare l’attacco della Juventus insieme a Paulo Dybala. Kulusevski e Chiesa sulle corsie esterne, mentre Bentancur, Arthur e Rabiot si giocano due maglie in mezzo. Da valutare il pieno recupero fisico di McKennie. Difesa obbligatoria con Demiral e Danilo in mezzo, Frabotta a sinistra e Cuadrado a destra.

Juventus Barcellona Streaming Online.

Juventus Barcellona streaming (gratis per gli abbonati) con Sky Go (https://skygo.sky.it/), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Diretta in chiaro su Canale 5 e quindi anche in streaming gratis online con MediasetPlay.

Alternative per vedere Juventus Barcellona in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Juventus Barcellona non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

Juventus Barcellona Formazioni:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Paulo Dybala, Alvaro Morata. Allenatore Andrea Pirlo. Indisponibili: Alex Sandro, Chiellini, Cristiano Ronaldo, De Ligt.

Barcellona (4-2-3-1): Neto; Dest, Araújo, Lenglet, Alba; Pjanić, De Jong; Dembélé, Leo Messi, Ansu Fati; Griezmann. Allenatore Koeman. Indisponibili: Piqué (squalificato), Coutinho, Ter Stegen, Umtiti.

Arbitro: Makkelie (Olanda).