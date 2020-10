ROJADIRECTA Juventus-Barcellona Bruges-Lazio Verona-Venezia, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi 28 ottobre 2020

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi mercoledì 28 ottobre 2020. Occhi puntati su Juventus-Barcellona e Bruges-Lazio di Champions League.

12:35 Beijing Guoan-Guangzhou Evergrande (Chinese Super League) – DAZN.

14:00 Torino-Lecce (Coppa Italia) – Rai Sport.

15:00 Bisceglie-Cavese (Serie C) – Eleven Sports.

17:00 Verona-Venezia (Coppa Italia) – Rai Sport.

17:30 Juventus U23-Como (Serie C) – Eleven Sports.

18:55 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:55 Istanbul Basaksehir-PSG (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Juventus-Barcellona (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro su Canale 5.

Big match del gruppo G nel secondo turno di Champions League tra Juve e Barcellona. Dopo l’ottimo esordio in terra ucraina sul campo della Dinamo Kiev la Juventus di Andrea Pirlo è chiamata al test più importante del gruppo G: nel secondo turno di Champions League va in scena un grande classico europeo contro il Barcellona di Koeman.

Diretta Juventus Barcellona con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi in diretta streaming gratis online su Mediaset Play.

21:00 Diretta Bruges-Lazio (Champions League) – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Seconda giornata di Champions League, Lazio a casa Bruges. L’esordio nella Champions League 2020/2021 non poteva andare meglio, ora la Lazio cerca conferme.

Reduce dal successo contro il Borussia Dortmund, i biancocelesti sfidano il Bruges in terra belga, così da provare a mettersi in posizione di vantaggio per un passaggio del turno.

Diretta Bruges Lazio con i canali digitali di Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Borussia Dortmund-Zenit (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Manchester United-Lipsia (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

21:00 Siviglia-Rennes (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite).

21:00 Ferencvaros-Dinamo Kiev (Champions League) – Sky Sport (Canale 257 Satellite).

23:15 Lanus-San Paolo (Copa Sudamericana) – DAZN.

23:15 Atletico Nacional-River Plate Montevideo (Copa Sudamericana) – DAZN.

Giovedì 29 Ottobre

00:08 New York Red Bulls-New England Revolution (Mls) – DAZN.

00:38 Philadelphia Union-Chicago Fire (Mls) – DAZN.

01:30 Velez-Penarol (Copa Sudamericana) – DAZN.

01:38 Fc Dallas-Inter Miami (Mls) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.