BURGES LAZIO Streaming Gratis info Rojadirecta Facebook YouTube: in chiaro su Canale 5? Dove vederla con Cellulare Tablet e PC

Dove vedere Bruges Lazio streaming gratis link senza Rojadirecta. Seconda giornata di Champions League per la Lazio che affronta il Bruges in trasferta, match che si gioca alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 28 ottobre 2020, alla stessa ora di Juventus-Barcellona.

Bruges Lazio in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Verrà trasmessa in chiaro su Canale 5? Continua a leggere per scoprirlo.

Bruges Lazio Streaming, presentazione match.

Per la Lazio la sfida contro il Bruges non sarà una prima volta, anche la precedente è stata una amichevole giocata nel 1993: la sfida terminò 2-0 per i biancocelesti. L’esordio nella Champions League 2020/2021 non poteva andare meglio, ora la Lazio cerca conferme. Reduce dal successo contro il Borussia Dortmund, i biancocelesti sfidano il Bruges in terra belga, così da provare a mettersi in posizione di vantaggio per un passaggio del turno.

Le probabili formazioni di Bruges Lazio:



Inzaghi costretto dalle numerose assenze a cambiare la squadra che ha battuto il Borussia Dortmund: Correa con Caicedo in attacco, Patric in difesa insieme ad Hoedt e Acerbi. Tra i pali Reina. Fares a sinistra mentre Marusic stringerà i denti sulla destra. Parolo barometro con Andreas Pereira, partito in extremis e favorito su Akpa Akpro, come interno insieme a Milinkovic-Savic. Immobile e Luis Alberto danno forfait.

Bruges (3-5-2): Mignolet; Clinton Mata, Mechele, Deli; Diatta, Vormer, Vanaken, Rits, Sobol; Bonaventure, De Ketelaere. Allenatore Clement.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Parolo, Milinkovic-Savic, Andreas Pereira, Fares; Correa, Caicedo.

Bruges Lazio in Diretta TV.

Allenatore Inzaghi.

Bruges Lazio in diretta tv sui canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (Canale 253 Satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno online con Mediaset Play.

La Lazio ha perso le ultime cinque trasferte nel calcio europeo. La Lazio vuole arrivare a due vittorie consecutive in Champions League per la prima volta dall’ottobre 2001.

Bruges Lazio Streaming Gratis Link Online No Rojadirecta.

Bruges Lazio streaming (gratis per gli abbonati) con Sky Go (https://skygo.sky.it/), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Alternative per vedere Bruges Lazio in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Bruges Lazio non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.