BORUSSIA DORTMUND LAZIO Streaming Gratis Live Facebook Video YouTube: Dove vederla con Cellulare Tablet e PC

Dove vedere Dortmund Lazio streaming gratis link senza Rojadirecta. 5a e penultima giornata della fase a gironi di Champions League con la sfida tra Borussia Dortmund e Lazio, match che si gioca alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 2 dicembre 2020, in contemporanea alla partita Juventus-Dinamo Kiev.

Dortmund Lazio in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Verrà trasmessa in chiaro su Canale 5? Continua a leggere per scoprirlo.

Dortmund Lazio Streaming, presentazione match.

Simone Inzaghi firmerebbe per portare a casa lo stesso risultato dell’andata, quando all’Olimpico, nella prima giornata, terminò 3-1: è stata l’unica sconfitta dei tedeschi che guidano il Gruppo F con nove punti dopo quattro partite. Imbattuta invece la Lazio, seconda ad una lunghezza di distanza. Il successo non solo regalerebbe l’accesso tra le migliori sedici ma permetterebbe anche di scavalcare al primo posto proprio il club della Ruhr, ottimo viatico in vista dell’ultima giornata che vedrà i capitolini ospitare il Club Brugge.

Le probabili formazioni di Dortmund Lazio



Borussia Dortmund (3-4-2-1): Bürki; Can, Hummels, Akanji; Morey, Witsel, Dahoud, Passlack; Sancho, Reyna; Haaland. Allenatore Favre.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. Allenatore Simone Inzaghi.

Arbitro: Mateu Lahoz (Spagna).

Dortmund Lazio in Diretta TV.

Dortmund Lazio in diretta tv sui canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite, 474 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 252 Satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno online con Mediaset Play.

Non sorride alla Lazio l’unico precedente disputato in casa del Borussia Dortmund: nel 1995 furono i gialloneri ad esultare, con un successo per 2-0 che valse la qualificazione alle semifinali di Coppa UEFA dopo l’1-0 dell’andata in favore dell’Aquila.

Dortmund Lazio Streaming Gratis Link Online No Rojadirecta.

Dortmund Lazio streaming (gratis per gli abbonati) con Sky Go (https://skygo.sky.it/), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha segnato in tutte e tre le partite di Champions League che ha giocato al Signal Iduna Park, ma come calciatore del Dortmund nella stagione 2014/15.

Alternative per vedere Dortmund Lazio in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Dortmund Lazio non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

L’attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland ha segnato 16 gol nelle sue uniche 12 partite di Champions League, di cui otto nelle ultime sei. Solo Ole Gunnar Solskjaer (19) e John Carew (18) sono i norvegesi più profilici di lui.