Live Streaming Juventus-Dinamo Kiev Dortmund-Lazio Manchester United-PSG, dove vedere Partite Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi mercoledì 2 Dicembre 2020. Occhi puntati su Juventus-Dinamo Kiev, Borussia Dortmund-Lazio e Manchester United-PSG di Champions League.

15:00 Pontedera-Lucchese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pergolettese-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Arezzo-Sambenedettese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Palermo-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Casertana-Vibonese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Potenza-Avellino (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Catania-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Monza-Vicenza (Serie B) – DAZN

18:00 Odds-Stromsgodset (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Start-Bodo/glimt (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Aalesunds-Sandefjord (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Sarpsborg-Kristiansund (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Haugesund-Mjondalen (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Viking-Brann (Eliteserien) – Eurosport Player.

18:55 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:55 Basaksehir-Lipsia (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

18:55 Krasnodar-Rennes (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

20:00 Stabaek-Valerenga (Eliteserien) – Eurosport Player

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Juventus-Dinamo Kiev Streaming (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Alla pari del Barcellona, la Juventus ha già staccato il pass per gli ottavi di finale. Ora però per i bianconeri il desiderio di chiudere il gruppo G in testa. Di fronte ai bianconeri, per il quinto turno di Champions League ci sarà la Dinamo Kiev, superata per 2-0 nel match d’andata.

Diretta Juventus Dinamo Kiev su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5.

21:00 Diretta Borussia Dortmund-Lazio Streaming (Champions League) – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Manca ormai poco alla Lazio per festeggiare la qualificazione agli ottavi di Champions League, che sarebbe matematica in caso di vittoria sul campo del Borussia Dortmund. Ai biancocelesti potrebbe bastare anche un pareggio o addirittura una sconfitta, a patto che lo Zenit batta il Club Brugge nell’altra partita del girone.

Diretta Borussia Dortmund Lazio su Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5.

21:00 Manchester United-PSG (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Ferencvaros-Barcellona (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Bruges-Zenit (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite)

21:00 Siviglia-Chelsea (Champions League) – Sky Sport (Canale 257 Satellite)

23:15 Nacional-Independiente Del Valle (Copa Libertadores) – DAZN.

23:15 Palmeiras-Delfin (Copa Libertadores) – Diretta con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.