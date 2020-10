ROJADIRECTA Midtjylland-Atalanta, Inter-Borussia M'Gladbach, Bayern-Atletico Madrid, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi.

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi mercoledì 21 ottobre 2020. Occhi puntati su Midtjylland-Atalanta, Inter-Borussia M’Gladbach, Bayern-Atletico Madrid, Ajax-Liverpool, Manchester City-Porto e Real Madrid-Shakhtar di Champions League.

18:55 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:55 Real Madrid-Shakhtar (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

18:55 Salisburgo-Lokomotiv Mosca (Champions League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite).

19:00 Lecce-Cremonese (Serie B) – Diretta con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Inter-Borussia M’Gladbach (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro su Canale 5.

Questo sarà il quinto incrocio tra le due squadre e il primo dopo oltre 40 anni. Il club tedesco ha vinto la Coppa UEFA 1978/79 dove ha battuto proprio l’Inter con un 4-3 complessivo (1-1 c, 3-2 t dts) nel secondo turno. L’Inter ha avuto la meglio nel primo incrocio, negli ottavi di finale della Coppa dei Campioni 1971/72. I Nerazzurri in quell’occasione hanno vinto 4-2 l’andata a Milano e poi pareggiato 0-0 il ritorno a Berlino – partita ripetuta dopo la sconfitta per 7-1 dell’andata poi annullata.

Diretta Inter Borussia Monchengladbach su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi anche online con Mediaset Play.

21:00 Diretta Midtjylland-Atalanta (Champions League) – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Sarà il primo incrocio tra le due squadre, ma entrambe hanno ricordi amari contro squadre della nazione avversaria.

L’Atalanta ha pareggiato l’unico precedente contro un avversario danese, collezionando due 0-0 col Copenhagen negli spareggi di UEFA Europa League 2018/19, prima di uscire ai rigori in virtù del 4-3 finale, con Alejandro Gómez uno dei due ad aver sbagliato il proprio rigore. Mentre il Midtjylland, nella fase a gironi 2015/16 di Europa League, ha subito nove gol dal Napoli tra andata e ritorno (1-4 c, 0-5 t). Mikkel Andersen è stato il portiere in entrambe le partite, Erik Sviatchenko ha giocato tutti i minuti, mentre Awer Mabil è entrato a partita in corso nella sconfitta in casa. Pione Sisto è entrato nel secondo tempo a Napoli.

Diretta Midtjylland Atalanta su Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno online con Mediaset Play.

21:00 Bayern-Atletico Madrid (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Ajax-Liverpool (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

21:00 Manchester City-Porto (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite).

21:00 Olympiacos-Marsiglia (Champions League) – Sky Sport (Canale 257 Satellite).

Giovedì 22 Ottobre

00:15 Racing-Estudiantes Merida (Copa Libertadores) – DAZN.

02:30 Flamengo-Junior (Copa Libertadores) – DAZN.

02:30 Independiente Del Valle-Barcellona (Copa Libertadores) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.