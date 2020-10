LAZIO BORUSSIA DORTMUND Streaming Gratis info ROJADIRECTA Facebook YouTube: in chiaro su Canale 5? Dove vederla con Cellulare Tablet e PC

Dove vedere Lazio Dortmund streaming gratis link senza Rojadirecta. Esordio in Champions League per la Lazio contro il Borussia Dortmund, match che si gioca alle ore 21 italiane di oggi martedì 20 ottobre 2020, dopo la partita della Juventus a Kiev delle 18:55.

Lazio Dortmund in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Verrà trasmessa in chiaro su Canale 5? Continua a leggere per scoprirlo.

Lazio Dortmund Streaming, presentazione match.

La Lazio gioca la sua prima Champions League dalla stagione 2007/08, quando sono stati eliminati nella fase a gironi. Nessun giocatore ha fatto più partite in competizione per la squadra italiana che l’attuale allenatore: Simone Inzaghi (31), che è anche il miglior cannoniere della competizione (15). Il Borussia Dortmund ha perso le ultime tre trasferte di Champions League. L’ultima volta che lo ha fatto in quattro partite è stato nel maggio 1993 in Coppa UEFA.

Le probabili formazioni di Lazio Dortmund



Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Luiz Felipe; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Ciro Immobile. Allenatore Inzaghi.

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Burki; Morey, Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Brandt, Sancho; Haaland. Allenatore Favre.

Lazio Dortmund in Diretta TV.

Lazio Dortmund in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre).

La partita non viene trasmessae quindi anche online con Mediaset Play.

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha segnato quattro gol nella fase a gironi del Champions League 2014/15 con il Borussia Dortmund. La Lazio è la quarta squadra di Immobile nella competizione (Juventus, Dortmund e Siviglia), in 15 partite. Solo Burak Yilmaz ha giocato per quattro squadre in meno partite (9).

Lazio Dortmund Streaming Gratis Link Online No Rojadirecta.

Lazio Dortmund streaming (gratis per gli abbonati) con Sky Go (https://skygo.sky.it/), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Solo Robert Lewandowski (10) ha segnato più gol nella fase a gironi Champions League 2019/20 rispetto a Erling Haaland (8). L’attaccante del Dortmund ha in media un gol o assist ogni 50 minuti nella competizione (10 gol e un assist).

Alternative per vedere Lazio Dortmund in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Lazio Dortmund non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.