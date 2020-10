MILAN SPARTA PRAGA Streaming info ROJADIRECTA TV, dove vederla Gratis Online con Cellulare Android iPhone

Il Milan di Stefano Pioli sfida in casa lo Sparta Praga di Vaclav Kotal nella 2a giornata del Gruppo H di Europa League. I rossoneri hanno 3 punti in classifica, avendo superato il Celtic in trasferta nel primo impegno, mentre i cechi si trovano a quota 0 avendo perso la prima gara con il Lille. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere video Milan Sparta Praga streaming live diretta tv.

Milan Sparta Praga in Diretta TV.

Milan Sparta Praga sarà trasmessa alle 18:55 di oggi 29 ottobre 2020 in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport. Telecronaca a cura di Fabio Caressa, con il commento tecnico di Beppe Bergomi.

Questa sarà la settima volta che Milan e Sparta Praga si incontreranno in Europa.

Milan Sparta Praga Streaming alternativa a Rojadirecta.

I rossoneri non hanno mai perso (4v 2p). Il Milan cerca la vittoria nelle prime due giornate per la terza volta consecutiva in Europa League dopo averlo fatto nelle stagioni 2017/18 e 2018/19.

Milan Sparta Praga sarà disponibile in streaming live su SkyGo (link su https://skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Le probabili formazioni di Milan Sparta Praga:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Diogo Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Tonali; Castillejo, Brahim Díaz, Krunic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli.

SPARTA PRAGA (4-2-3-1): Heca; Sacek, Plechaty, Celutska, Hanousek; Pavelka, Travnik; Vindheim, Dockal, Moberg; Kozak. Allenatore Kotal.