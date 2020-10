Real Sociedad-Napoli Streaming info Rojadirecta Gratis TV, come vederla Online con Cellulare Android iPhone

Il Napoli di Gennaro Gattuso fa visita alla Real Sociedad di Imanol Alguacil nella sfida del 2° turno del Gruppo F di Europa League. I partenopei hanno perso a sorpresa la gara d’esordio in casa contro l’AZ Alkmaar, mentre i baschi hanno 3 punti in classifica, avendo superato di misura, in pieno recupero, i croati del Rijeka. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere video Real Sociedad Napoli streaming live diretta tv.

Real Sociedad Napoli in Diretta TV.

Real Sociedad Napoli sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Telecronaca a cura di Andrea Marinozzi, affiancato da Lorenzo Minotti al commento tecnico.

Real Sociedad-Napoli sarà inoltre trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite), e quindi in diretta streaming chiaro sul sito di TV8.

Il Napoli ha perso le ultime due trasferte in Europa League. Il Napoli ha perso nella prima giornata 1-0 in casa contro l’AZ. Solo una volta ha infilato due sconfitte consecutive in casa nella fase a gironi di Europa League: ottobre 2012 contro PSV e Dnipro.

Real Sociedad Napoli Streaming alternativa a Rojadirecta.

Real Sociedad Napoli sarà disponibile in streaming live su SkyGo (link su https://skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Le probabili formazioni di Real Sociedad Napoli:

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Muñoz; Zubimendi; Oyarzabal, David Silva, Guridi, Portu; Willian José.

NAPOLI (4-1-4-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen.