ROMA CSKA SOFIA Streaming info ROJADIRECTA Streaming Gratis, dove vederla in Video Diretta TV con Smartphone Tablet PC

La Roma di Paulo Fonseca sfida in casa il CSKA Sofia, affidato al vice-allenatore Dobromir Vitov, dopo l’esonero del tecnico Stamen Belchev, per la 2a giornata del Gruppo A di Europa League. I giallorossi hanno 3 punti in classifica, avendo vinto in rimonta la gara d’esordio contro lo Young Boys, i bulgari invece sono a quota 0 con un k.o. interno nel primo impegno con il Cluj. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere video Roma Cska Sofia streaming live diretta tv.

Roma Cska Sofia in Diretta TV.

Roma Cska Sofia sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Telecronaca con Riccardo Gentile e Daniele Adani al commento tecnico.

La Roma e il CSKA Sofia si sono incontrate quattro volte in competizioni europee, con i romani sempre vittoriosi senza subire gol.

Roma Cska Sofia Streaming alternativa a Rojadirecta.

Edin Dzeko ha partecipato a 13 gol nelle ultime 15 partite di Europa League (11 gol e 2 assist).

Roma Cska Sofia sarà disponibile in streaming live su SkyGo (link su https://skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Le probabili formazioni di Roma Cska Sofia:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Smalling, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Carles Pérez, Pedro; Borja Mayoral. Allenatore Fonseca.

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Anton, Mattheij, Mazikou; Youga, Sankharé; Sinclair, Tiago Rodrigues, Henrique; Sowe. Allenatore Dobromir Vitov.