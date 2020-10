ROJADIRECTA Inter-Parma Crotone-Atalanta Bologna-Cagliari, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi sabato 31 ottobre 2020.

, , in

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi sabato 31 ottobre 2020, dove spiccano Crotone-Atalanta, Inter-Parma e Bologna-Cagliari, tutti anticipi della 6a giornata di Serie A.

13:30 Sheffield United-Manchester City (Premier League) – Sky Sport Football

14:00 Cittadella-Monza (Serie B) – DAZN

14:00 Real Madrid-Huesca (Liga) – DAZN.

15:00 Diretta Crotone-Atalanta (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

L’Atalanta, che è la squadra che ha subito più goal nei primi 30 minuti (6, proprio davanti al Crotone con 5), ha perso soltanto una delle ultime 23 sfide contro squadre neopromosse (18 vittorie e 4 pareggi), mantenendo la propria porta inviolata in 13 occasioni.

Diretta Crotone Atalanta con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

15:00 Pro Vercelli-Giana Erminio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Arezzo-Triestina (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Paganese-Teramo (Serie C) – Eleven Sports

15:30 Arminia Bielefeld-Borussia Dortmund (Bundesliga) – Sky Sport Arena.

16:00 Ascoli-Pordenone (Serie B) – DAZN

16:00 Brescia-Entella (Serie B) – DAZN

16:00 Chievo-Cosenza (Serie B) – DAZN

16:00 Vicenza-Pisa (Serie B) – DAZN

16:00 Salernitana-Reggiana (Serie B) – DAZN

16:00 Venezia-Empoli (Serie B) – DAZN

16:00 Athletic-Siviglia (Liga) – DAZN

17:00 Rennes-Brest (Ligue 1) – DAZN e DAZN1.

18:00 Diretta Inter-Parma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Fra le due formazioni sono 26 i precedenti disputati in Serie A in casa dei nerazzurri, con un bilancio di 15 successi per i lombardi, 9 pareggi e appena 2 vittorie dei Ducali. L’ultimo colpo esterno del Parma a Milano risale a 2 anni fa: il 15 settembre 2018 la squadra guidata da D’Aversa sbancò il Meazza con rete decisiva di Dimarco.

18:30 Osasuna-Atletico Madrid (Liga) – DAZN

18:30 Borussia Monchengladbach-Lipsia (Bundesliga) – Sky Sport Uno

18:30 Liverpool-West Ham (Premier League) – Sky Sport Football

20:00 Ajax-Fortuna Sittard (Eredivisie) – DAZN.

20:45 Diretta Bologna-Cagliari (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Nei 30 precedenti disputati finora nel massimo campionato fra le due formazioni, il Bologna è in vantaggio nelle statistiche con 15 successi, 9 pareggi e 6 affermazioni dei sardi. L’ultimo colpo esterno risale al 10 gennaio 2010, quando la formazione isolana guidata da Allegri si impose 1-0 al Dall’Ara con rete decisiva di Matri. Da allora ci sono stati 3 pareggi e 5 successi del Bologna.

21:00 Nantes-PSG (Ligue 1) – DAZN

21:00 Alaves-Barcellona (Liga) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.