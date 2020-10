CROTONE ATALANTA Streaming info ROJADIRECTA Gratis Cellulare, dove vederla: DAZN o Sky?

Crotone Atalanta Streaming Gratis: dove vederla senza Rojadirecta. Si affrontano oggi sabato 31 ottobre 2020 alle ore 15:00 per il primo anticipo della 6a giornata di Serie A Crotone Atalanta. Chi vincerà?

Crotone Atalanta in diretta streaming, prestanzione match.

L’Atalanta, che è la squadra che ha subito più goal nei primi 30 minuti (6, proprio davanti al Crotone con 5), ha perso soltanto una delle ultime 23 sfide contro squadre neopromosse (18 vittorie e 4 pareggi), mantenendo la propria porta inviolata in 13 occasioni.

Dove vedere Crotone Atalanta in diretta tv senza usare Rojadirecta.



Crotone Atalanta in diretta tv su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).Telecronaca di Antonio Nucera, con il commento tecnico di Renato Zaccarelli.

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è il grande ex del confronto, avendo iniziato la sua avventura in panchina proprio con i pitagorici, con cui ha totalizzato complessivamente 105 panchine in campionato dal 2003 al 2006.

Crotone Atalanta Formazioni.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Benali, Reca; Messias, Simy. Allenatore Stroppa. Squalificati: Cigarini. Indisponibili: Dragus, Riviere.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Sutalo, Romero, Palomino; Hateboer, Pasalic, Pessina, Mojica; Miranchuk, Gomez; Muriel. Allenatore Gasperini. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Caldara, Carnesecchi, De Roon, Piccini.

Crotone Atalanta Live Streming Gratis Link al posto di Rojadirecta.

Partita Crotone Atalanta live streaming disponibile su Sky Go (link https://skygo.sky.it) con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento su NowTv (link https://www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.