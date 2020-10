⚽ INTER PARMA Streaming Gratis info ROJADIRECTA Facebook YouTube, dove vederla: SkyGo o DAZN?

Dove vedere Diretta Inter Parma Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Serie A 6a giornata. Alle ore 18 italiane di sabato 31 ottobre 2020, si gioca Inter Parma in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questa che sarà la 53esima in Serie A fra le due formazioni.

Inter Parma Streaming, presentazione match.

Romelu Lukaku è il bomber dell’Inter nel torneo, avendo realizzato finora 5 reti: nel caso in cui il belga andasse a segno anche contro il Parma, eguaglierebbe lo scorer di Christian Vieri nella stagione 2002/03 (6 goal nelle prime 6 giornate). Fra le fila degli emiliani il giocatore più prolifico è invece il centrocampista brasiliano Hernani con due goal.

Inter Parma Live Streaming Gratis Link e Diretta TV.

Inter Parma viene trasmessa in diretta tv con i canali di Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Inter Parma non viene trasmessa in chiaro.

L’Inter ha perso l’ultimo match interno di campionato (1-2 contro il Milan); nella sua carriera da allenatore tra Serie A e Premier League sono una volta, in 123 match, Antonio Conte ha registrato due sconfitte casalinghe di fila: nel novembre 2009 alla guida dell’Atalanta.

La partita sarà disponibile in streaming live su SkyGo (https://skygo.sky.it/), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Le formazioni di Inter Parma che speriamo di vedere in campo.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Inter (3-4-2-1): Handanovic; Darmian, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Perisic; Barella, Eriksen; Lautaro Martinez. All. Conte. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Lukaku, Sanchez, Sensi, Skriniar, Vecino.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Hernani, Cyprien, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho. All. Liverani. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Brunetta, Busi, Laurini, Inglese, Mihaila.

Altre forme per vedere Inter Parma non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Inter Parma potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.