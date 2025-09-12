Chiamano Balotelli, il ritorno in Italia diventa realtà

Mario Balotelli ritorna in Italia (Foto Instagram - calcioin.it)

Mario Balotelli non smette mai di sorprendere e a 35 anni torna a far parlare di sé con un clamoroso ritorno in Italia.

La carriera di Super Mario è stata un continuo saliscendi, una montagna russa fatta di lampi di classe cristallina e cadute fragorose. Lo abbiamo visto segnare gol pesantissimi, infiammare stadi interi e trascinare la Nazionale, ma anche finire spesso al centro di polemiche, infortuni e occasioni sprecate.

Balotelli non è mai stato un giocatore banale, e forse è proprio questo che lo ha reso unico: il talento smisurato, accompagnato da una personalità che non ha mai lasciato indifferente nessuno. Ora a distanza di anni dai suoi esordi e dopo una carriera che lo ha portato a vestire maglie prestigiose come Inter, Manchester City, Milan e Liverpool, per lui potrebbe aprirsi un nuovo capitolo.

Balotelli pronto al ritorno in campo in Italia

Non parliamo di una nuova avventura all’estero né di un contratto milionario in campionati esotici, ma di qualcosa che in pochi si sarebbero aspettati: il ritorno in Italia, da svincolato, per rimettersi in gioco.

Secondo quanto trapela, infatti, Balotelli sarebbe finito nel mirino di tre club di Serie B. Una notizia che, senza ombra di dubbio, fa rumore, perché riguarda un giocatore che a 35 anni potrebbe ancora recitare un ruolo da protagonista, almeno in un contesto dove l’esperienza e il carisma possono fare la differenza. Le società che hanno preso contatti nelle ultime ore sarebbero Padova, Monza e Sampdoria, tutte alla ricerca di rinforzi per l’attacco.

Tra queste, il Padova sembra particolarmente interessato. I veneti, neopromossi in cadetteria, hanno mostrato qualche limite in fase realizzativa nelle prime giornate di campionato. Proprio per questo la dirigenza sta valutando l’ipotesi di affiancare a Kevin Lasagna un attaccante d’esperienza in grado di garantire gol e leadership nello spogliatoio. Balotelli, con il suo bagaglio di partite importanti e il suo nome ancora capace di accendere l’entusiasmo, rappresenterebbe una scommessa intrigante.

Anche Monza e Sampdoria restano alla finestra. I brianzoli, che conoscono bene Balotelli per il suo passato recente, potrebbero pensare a un ritorno romantico per rinforzare l’organico, mentre i blucerchiati hanno bisogno disperato di alternative in avanti per tentare la risalita in Serie A. In ogni caso, le prossime settimane saranno decisive per capire se ci sarà davvero l’affondo concreto da parte di una di queste società.

Super Mario, dal canto suo, non ha mai nascosto la voglia di continuare a giocare. Nonostante gli acciacchi e gli anni che passano, ha sempre ribadito di sentirsi in grado di dare ancora qualcosa al calcio. E in un campionato come la Serie B, dove la qualità può fare la differenza, Balotelli potrebbe davvero diventare un’arma in più. I tifosi, intanto, sognano un ritorno che avrebbe il sapore di una favola calcistica: un talento discusso ma mai dimenticato che prova a riaccendere la scintilla proprio lì dove tutto era cominciato, in Italia.