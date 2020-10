BOLOGNA CAGLIARI Streaming Gratis info ROJDAIRECTA Smartphone Tablet, dove vederla: Sky Live o TV DAZN?

Dove vedere Diretta Bologna Cagliari Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Serie A 5a giornata. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 31 ottobre 2020, si gioca Bologna Cagliari in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questo match di Serie A.

Bologna Cagliari Streaming, presentazione match.

Il Cagliari è la squadra di questo campionato che ha guadagnato più punti da situazioni di svantaggio (6). Roberto Soriano è il miglior marcatore dei felsinei con 3 goal segnati, fra gli isolani, invece, spiccano le 4 reti messe a segno dall’argentino Giovanni Simeone. Con il goal messo a segno contro il Crotone, inoltre, il brasiliano João Pedro ha raggiunto Oliveira a quota 45 reti al 2° posto della classifica assoluto dei goleador rossoblù in Serie A dietro al mito Gigi Riva.

Bologna Cagliari Live Streaming Gratis Link e Diretta TV.

Bologna Cagliari viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime otto partite al Dall’Ara contro il Cagliari in Serie A (5V, 3N), solo contro la Sampdoria, tra le squadre attualmente in Serie A, vanta una striscia aperta più lunga senza sconfitte interne (11).

La partita sarà disponibile in streaming live su DAZN (https://www.dazn.com/), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Le formazioni di Bologna Cagliari che speriamo di vedere in campo.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.non viene trasmessa

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Dijks, Medel, Poli, Santander, Skov Olsen.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. Allenatore Di Francesco. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Ceppitelli, Luvumbo, Pinna.

Alternative per vedere Bologna Cagliari in diretta live streaming gratis invece di Rojadirecta.



Altre forme per vedere Bologna Cagliari non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Bologna Cagliari potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.