BOLOGNA CAGLIARI Streaming Gratis info ROJADIRECTA Link, dove vederla: DAZN o Sky?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Bologna Cagliari Streaming Gratis senza Rojadirecta. Bologna e Cagliari si affrontano questa sera alle ore 19:30 al Dall’Ara per la 29esima giornata di Serie A. I felsinei vengono dall’importantissima vittoria di Genova ai danni della Sampdoria, che ha consentito ai ragazzi di Mihajlovic di salire a quota 37 punti in graduatoria; successo convincente per i sardi, il primo con Wlater Zenga alla guida tecnica della squadra dopo l’avvicendamento con Maran: i punti in classifica sono ora 38, e la speranza quella di ritrovare la forma della prima parte di campionato.

Dove vedere Bologna Cagliari Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Bologna Cagliari ⚽ viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 255 Satellite).

Il Bologna, con l’1-2 di Marassi sulla Sampdoria, è tornato alla vittoria in campionato dopo 4 gare senza successi: in casa però i 3 punti sono stati conquistati dai felsinei solo una volta nelle ultime 6 partite giocate. Cagliari alla ricerca della seconda vittoria esterna consecutiva dopo il successo di misura sul terreno della SPAL.

Partita Bologna Cagliari ⚽ live streaming su SkyGo disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Bologna Cagliari non viene trasmessa in chiaro.