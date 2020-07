INTER BRESCIA Streaming info ROJADIRECTA Link Facebook YouTube? Dove vederla Gratis TV: Diretta DAZN o Sky?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Inter Brescia Streaming Gratis senza Rojadirecta. La sfida di San Siro tra Inter e Brescia, insieme a Bologna-Cagliari, apre il programma del mercoledì di questo 29° turno di Serie A. I nerazzurri vengono dalla rocambolesca vittoria di Parma, conquistata grazie ad una rimonta negli ultimi minuti quando lo spettro di una sconfitta era diventato oramai probabile. Grandi difficoltà per il Brescia, che non essendo riuscito a superare il Genoa nello scorso turno di campionato è rimasto a -8 di ritardo dalla zona salvezza. Fischio d’inizio alle ore 19:30 di oggi primo luglio 2020.

Dove vedere Inter Brescia Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Inter Brescia ⚽ viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Su 22 precedenti giocati a San Siro nel massimo campionato italiano tra le due compagini, sono 16 le vittorie dei nerazzurri, 5 i nulla di fatto ed una sola affermazione del Brescia, nel campionato 2003-2004 quando la doppietta di Caracciolo ed il gol di Del Nero servirono a ribaltare la rete iniziale di Stankovic per l’Inter.

Partita Inter Brescia ⚽ live streaming su DAZN disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Inter Brescia non viene trasmessa in chiaro.