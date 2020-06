ROJADIRECTA Inter-Brescia Spal-Milan Bologna-Cagliari, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi.

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di mercoledì 1° luglio 2020, dove spiccano Inter-Brescia, Spal-Milan, Bologna-Cagliari, tra le partite valide la 29a giornata di Serie A.

19:00 Diretta Goal Premier League – Sky Sport Uno.

19:00 Everton-Leicester (Premier League) – Sky Sport Football.

19:30 Diretta Bologna-Cagliari (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 255 Satellite).

Il Bologna, con l’1-2 di Marassi sulla Sampdoria, è tornato alla vittoria in campionato dopo 4 gare senza successi: in casa però i 3 punti sono stati conquistati dai felsinei solo una volta nelle ultime 6 partite giocate. Cagliari alla ricerca della seconda vittoria esterna consecutiva dopo il successo di misura sul terreno della SPAL.

⚽ Diretta Bologna Cagliari con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 255 Satellite).

19:30 Diretta Inter-Brescia (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Su 22 precedenti giocati a San Siro nel massimo campionato italiano tra le due compagini, sono 16 le vittorie dei nerazzurri, 5 i nulla di fatto ed una sola affermazione del Brescia, nel campionato 2003-2004 quando la doppietta di Caracciolo ed il gol di Del Nero servirono a ribaltare la rete iniziale di Stankovic per l’Inter.

Diretta Inter Brescia ⚽ con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

19:30 Valencia-Athletic (Liga) – Dazn.

19:30 Alaves-Granada (Liga) – Dazn.

20:30 Ternana-Avellino (Playoff Serie C) – Eleven Sports.

20:30 Rosenborg-Valerenga (Tippeligaen) – Eurosport 1.

21:15 West Ham-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

21:45 Diretta Goal (Serie A) – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:45 Diretta Spal-Milan (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

La Spal vanta un andamento del tutto anomalo nelle ultime 15 gare giocate in Serie A: 3 vittorie e ben 12 sconfitte, mentre il pareggio non arriva dall’1-1 col Genoa della 13esima gara di campionato. A parità di numero di match giocati tra casa e trasferta, 14, da notare come il Milan abbia conquistato lontano da San Siro 22 punti sui 42 in totale che conta al momento in classifica.

Diretta Spal Milan ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

21:45 Diretta Fiorentina-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Una sola vittoria nelle ultime 8 gare per la Fiorentina, che non conquista i 3 punti da 4 gare di fila, nelle quali ha raccolto 3 pareggi. Una sola vittoria del Sassuolo nelle ultime 6 gare esterne giocate, 3 in totale in tutte quelle giocate nel corso della corrente stagione.

Diretta Fiorentina Sassuolo ⚽ con i canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite).

21:45 Diretta Verona-Parma (Serie A) – Sky Sport (Canale 254 Satellite).

L’ultima gara in Serie A al Bentegodi tra Verona e Parma è dell’11 gennaio 2015, ed il finale fu 3-1 per i padroni di casa. Più in generale, su sette gare giocate nella massima serie le vittorie degli scaligeri sono state cinque, a fronte di due sole affermazioni dei ducali.

Diretta Verona Parma ⚽ con i canali digitali di Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:45 Diretta Lecce-Sampdoria (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Il Lecce è reduce da 4 sconfitte consecutive, con 3 gol fatti e ben 19 subiti: numeri che potrebbero incidere negativamente sul morale sei salentini in questa fase cruciale della stagione. Sono 3 le vittorie esterne della Sampdoria su 13 gare giocate lontano da Marassi, un solo pareggio e ben 9 sconfitte.

Diretta Lecce Sampdoria ⚽ con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

22:00 Betis-Villarreal (Liga) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.