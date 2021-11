ROJADIRECTA BOLOGNA-CAGLIARI Streaming Gratis TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o SKY Live?

Dove vedere Diretta Bologna-Cagliari Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi lunedì 1° Novembre 2021, il Bologna di Mihajlovic riceve in casa il Cagliari di Mazzarri, nel monday match che chiude di fatto la 11a giornata di Serie A.

Chi vincerà la 63esima sfida in Serie A fra le due formazioni? Di seguito le informazioni per vedere Bologna-Cagliari streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Bologna-Cagliari Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



I felsinei di Mihajlovic, reduci dai ko con Milan e Napoli, occupano attualmente la tredicesima posizione con 12 punti. I sardi di Mazzarri, invece, sconfitti da Fiorentina e Roma negli ultimi due turni, si trovano in fondo alla classifica a quota 6.

Nei 32 precedenti nel massimo campionato italiano giocati in Emilia-Romagna, il bilancio recita 17 affermazioni del Bologna contro le 6 del Cagliari, cui si aggiungono 9 pareggi.

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano; Barrow, Arnautovic. Allenatore Mihajlovic. A disposizione in panchina: Bardi, Franzini, Binks, Mbaye, Dijks, Orsolini, Skov Olsen, Santander, Sansone, Van Hooijdonk, Vignato, Cangiano. Indisponibili: Bonifazi, Kingsley, Schouten, Viola. Squalificati: –

Cagliari (4-4-2): Cragno; Zappa, Godin, Carboni, Caceres; Nandez, Strootman, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore Mazzarri. A disposizione in panchina: Aresti, Radunovic, Bellanova, Altare, Ceppitelli, Deiola, Oliva, Farias, Pereiro, Grassi, Obert. Indisponibili: Keita Balde, Dalbert, Walukiewicz, Rog, Ceter, Faragò. Squalificati: –

Arbitro: Massa di Imperia. Assistenti: Galetto e Cipressa. IV uomo: Miele. Var: Irrati. Avar: Costanzo.

Bologna-Cagliari Diretta al posto di Rojadirecta TV



Bologna-Cagliari in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Le immagini della partita sono a disposizione anche su Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Telecronaca DAZN di Bologna-Cagliari affidata a Edoardo Testoni, con commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Su Sky, invece, la telecronaca della gara è stata affidata a Davide Polizzi, con seconda voce Giancarlo Marocchi.

Musa Barrow è il giocatore più prolifico del Bologna con 4 goal segnati, e ha nei rossoblù isolani la sua vittima preferita nel campionato con 3 goal realizzati in carriera, mentre João Pedro è il bomber del Cagliari con 6 reti all’attivo (e 5 centri contro gli emiliani nel torneo).

Bologna-Cagliari Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Bologna-Cagliari streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Streaming gratis per gli abbonati su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati scaricando l’app su pc, smartphone o tablet. A pagamento per tutti con NOW.

Bologna-Cagliari Streaming alternativa Rojadirecta?

Bologna-Cagliari alternativa? Non sarà disponibile su Rojadirecta TV in quanto il sito internet è illegale e non si può usare perchè oscurato.