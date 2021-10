ROMA-MILAN Streaming Gratis TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o SKY Live?

Dove vedere Diretta Roma-Milan Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi domenica 30 ottobre 2021, la Roma di José Mourinho riceve allo stadio Olimpico il Milan di Stefano Pioli nel big match valido per la 11a giornata di Serie A. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Roma-Milan streaming gratis e diretta video tv. Si gioca dopo Salernitana-Napoli delle ore 18:00.

Cosa rappresenta questa sfida contro il Milan per José Mourinho: “Personalmente mi piace giocare contro i migliori e penso di trasmettere bene ai giocatori questa sensazione di affrontare squadre più in alto in classifica e con obiettivi diversi dai nostri. Non ci sono problemi, ma solo motivazioni. Quando io ero in Italia, Pioli non allenava in Serie A. Domani avrò il piacere di conoscerlo e salutarlo prima e dopo la partita. Il suo lavoro ha qualcosa di simile a quello che devo fare io qui. Ha tanto merito in quello che sta facendo, ma insieme a lui c’è anche un lavoro della società: dietro di lui ci sono persone come Maldini e ci sono una struttura stabile, una rosa che migliora in ogni finestra di mercato, un’evoluzione del club”.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. Allenatore José Mourinho.

A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Kumbulla, Calafiori, Missori, Darboe, Bove, Carles Perez, Mkhitaryan, Shomurodov, Zalewski, Felix.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kajer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Romagnoli, Ballo-Touré, Kalulu, Gabbia, Kessié, Bakayoko, Krunic, Giroud, Pellegri, Maldini.

Arbitro: Maresca di Napoli. Guardalinee: Carbone e Lo Cicero. Quarto uomo: Ayroldi. Var: Mazzoleni. Avar: De Meo.

José Mourinho su Spinazzola: “Sta bene, il percorso prosegue molto bene. Lo specialista che lo ha operato è stato qui due giorni per controllare tutta la situazione. Non c’è nessun passo indietro, però preferisco non parlare di quando rientrerà. Preferisco dire solo che abbiamo notizie positive, nulla di negativo sul recupero di Spinazzola”.

Roma-Milan in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La telecronaca di Roma-Milan su DAZN sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Zlatan Ibrahimovic ha segnato 10 gol contro la Roma in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio nel massimo campionato: tutte le ultime otto reti dell’attaccante del Milan contro i giallorossi sono arrivate con quattro doppiette, nelle ultime sette sfide – quella capitolina è la squadra contro cui conta più marcature multiple.

Roma-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic potrebbe segnare il suo 400º gol nei campionati nazionali in cui ha giocato: il primo risale al 30 ottobre 1999, quando il 15% dei giocatori con almeno una presenza in questa Serie A non era ancora nato (74 su 489).

