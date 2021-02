ROMA MILAN Streaming info ROJADIRECTA TV TarjetaRojaOnline Gratis Diretta LIVE: Sky Video, Facebook, YouTube o DAZN?

Dove vedere Diretta Roma Milan Streaming Live senza RojaDirecta Video e TarjetaRojaOnline Gratis. Partita valida per la 24a giornata della Serie A 2020/21, si gioca oggi domenica 28 febbraio 2021 con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà?

Fonseca perde Dzeko per una lesione all’adduttore: al centro dell’attacco ci sarà Borja Mayoral, supportato da Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini (Pedro verso la panchina). In mezzo Veretout e Villar, con Karsdorp e Spinazzola sulle fasce. Cristante è ok e guiderà la retroguardia: assieme a lui Mancini e uno tra Kumbulla e Fazio. Nonostante la sconfitta subita nel derby, Pioli dovrebbe confermare l’undici della stracittadina, con Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic alle spalle di Ibrahimovic. Verso la panchina dunque Leao. Tonali e Kessié coppia mediana, davanti a Donnarumma ci saranno Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez.

Roma Milan Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

Roma Milan viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

La Roma è la squadra che ha guadagnato più punti in casa (30) in questa Serie A, mentre il Milan è la formazione che ne conquistati di più in trasferta (28).

Roma Milan Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Roma Milan in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Roma Milan Formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral. All. Fonseca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Calafiori, Ibanez, Santon, Smalling, Zaniolo

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Maldini, Mandzukic

Zlatan Ibrahimovic del Milan è rimasto a secco di gol nelle ultime due presenze in Serie A: dal suo ritorno al Milan nel gennaio 2020, solo una volta ha avuto una serie di tre gare senza reti in campionato (contro Napoli, Parma e Bologna a luglio 2020).

Alternative per vedere Roma Milan in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Roma Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis o SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

La Roma è imbattuta da 16 gare interne di campionato (12V, 4N), miglior serie per i giallorossi da febbraio 2017, quando arrivarono a 24 partite casalinghe senza sconfitte.

L’unica alternativa per guardare Roma Milan potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.