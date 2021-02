ROJADIRECTA Roma-Milan Inter-Genoa Sampdoria-Atalanta Napoli-Benevento TarjetaRojaOnline: Orario Streaming Diretta TV Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi domenica 28 febbraio 2021, dove spiccano le seguenti partite della 24a giornata di Serie A: Sampdoria-Atalanta, Inter-Genoa, Udinese-Fiorentina, Crotone-Cagliari, Napoli-Benevento e Roma-Milan.

12:30 Diretta Sampdoria-Atalanta (Serie A) – Dazn e Dazn1

Giocatori da tenere d’occhio: due delle ultime tre vittorie casalinghe della Sampdoria hanno visto Balde Keita segnare tra il 30° ed il 39° minuto di gioco. Nel frattempo, cinque degli ultimi otto gol ufficiali di Luis Muriel (ATA) sono arrivati dopo l’ora di gioco.

Statistica in evidenza: la Sampdoria aveva pareggiato meno di tre partite a questo punto di una stagione di Serie A solo una volta dal dopoguerra in poi (nel 1963/64).

Diretta Sampdoria Atalanta trasmessa da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

15:00 Diretta Inter-Genoa (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Giocatori da tenere d’occhio: Lautaro Martinez (INT) ha fatto gol in entrambi i tempi nel derby contro il Milan, mentre ha segnato esattamente al 57° minuto in due delle ultime tre partite in cui lui è riuscito a segnare tra le partite casalinghe di campionato. Altrettanto prolifico, Mattia Destro (GEN) ha fatto gol in entrambi i tempi nell’ultima vittoria in trasferta della sua squadra, ma due dei suoi tre gol nelle trasferte di campionato sono arrivati nei primi 30 minuti di gioco.

Statistica in evidenza: la maggioranza, vale a dire il 65,63% dei gol visti nelle partite dell’Inter (sia segnati che subiti) nell’arco delle ultime otto vittorie ‘casalinghe’ consecutive precedenti in Serie A, sono arrivati nei secondi tempi.

Diretta Inter Genoa sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Udinese-Fiorentina (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

15:00 Crotone-Cagliari (Serie A) – Dazn e Dazn1

18:00 Steraming Napoli-Benevento (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Giocatori da tenere d’occhio: Lorenzo Insigne ha segnato tre gol nell’arco delle ultime tre partite casalinghe del Napoli in campionato, segnando due gol nel corso del primo tempo.

Allo stesso modo, Gianluca Caprari (BEN) ha segnato tre dei suoi cinque gol in Serie A contro una delle squadre nelle prime sette posizioni in classifica, con due di questi gol arrivati prima del 35° minuto di gioco.Statistica in evidenza: il Benevento è senza vittorie in tutte e nove le sue partite di Serie A contro una delle squadre attualmente nelle prime sette posizioni in classifica (3 pareggi, 6 sconfitte), con quattro di quelle sconfitte arrivate nonostante un handicap di +2.

Diretta Napoli Benevento sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

20:45 Streaming Roma-Milan (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Giocatori da tenere d’occhio: Henrikh Mkhitaryan è stato coinvolto in 17 gol della Roma in questa stagione di Serie A (nove gol, otto assist), e ciascuno dei suoi ultimi sei gol è arrivato nel primo tempo. Nel frattempo, Ante Rebić ha segnato tre dei suoi quattro gol in questa stagione di Serie A nell’arco delle ultime tre presenze, segnando due gol dopo l’ora di gioco.

Statistica in evidenza: solo una volta dalla stagione 200/01 il Milan ha segnato, in questa fase di una stagione di Serie A, una media più alta di gol a partita rispetto alla sua attuale media di 1,95 gol segnati a partita.

Diretta Roma Milan sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.