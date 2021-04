ROJADIRECTA Real Madrid-Liverpool Manchester City-Borussia Dortmund: Orario Diretta Streaming TV Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi martedì 6 aprile 2021. Occhi puntati su Real Madrid-Liverpool e Manchester City-Borussia Dortmund, partite di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

18:45 Monaco-Metz (Coppa Di Francia) – Sportitalia

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

21:00 Streaming Real Madrid-Liverpool (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro su Canale 5

Tra le sfide valide per i quarti di finale di Champions League, brilla certamente quella tra Real Madrid e Liverpool. In campo due delle squadre alfa del calcio mondiale, che hanno vinto in totale 19 edizioni della Champions League/Coppa dei Campioni (13 i Blancos e 6 i Reds). Si giocherà all’Alfredo Di Stefano Stadium di Madrid. La gara di ritorno tra sette gionri a Liverpool.

Diretta Real Madrid Liverpool con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. In chiaro su Canale 5 e Mediaset Play.

21:00 Streaming Manchester City-Borussia Dortmund (Champions League) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

La Champions League entra nella fase decisiva. Match affascinante, di sicuro interesse, quello che vede contrapposti il Manchester City e il Borussia Dortmund. L’andata si gioca in Inghilterra, al City of Manchester Stadium.

Gli inglesi guidati da Pep Guardiola sono arrivati a questo punto della competizione superando il Borussia M’gladbach: 2-0 all’andata in Inghilterra e 2-0 nel ritorno in Germania. I tedeschi, invece, agli ottavi di finale hanno avuto la meglio del Siviglia vincendo 3-2 in Spagna e pareggiando 2-2 nel ritorno al Signal Iduna Park. Il Manchester City si trova attualmente in prima posizione in Premier League, mentre il Borussia Dortmund si trova in quinta posizione.

Diretta Manchester City Borussia Dortmund con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno su Mediaset Play.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

