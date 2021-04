REAL MADRID LIVERPOOL Streaming TV info ROJADIRECTA Gratis: Video Sky Live o Diretta in chiaro Canale 5?

Dove vedere Real Madrid Liverpool streaming gratis link senza Rojadirecta. Tutto pronto per la partita di andata dei quarti di finale di Champions League. Real Madrid Liverpool si gioca oggi martedì 6 aprile 2021 alle ore 21:00 italiane sul campo dell’Estadio Alfredo Di Stefano di Madrid. L’arbitro sarà il tedesco Brych.

Nell’edizione 2017/18, Real Madrid e Liverpool si sono affrontate nella finale della coppa dalle grandi orecchie. Una sfida vinta dai madrileni per 3-1 grazie al goal iniziale di Benzema e alla doppietta di Bale. Ai Reds non è bastato il momentaneo pareggio di Mané, in una serata segnata dal prematuro infortunio di Salah e dalla prestazione da incubo del portiere Karius.

Real Madrid Liverpool Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

Real Madrid Liverpool viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. La sfida sarà visibile anche sulle reti Mediaset con la diretta in chiaro su Canale 5.

Real Madrid Liverpool Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Real Madrid Liverpool in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia. Essendo il match in chiaro su Canale 5, sarà disponibile anche il live streaming gratuito su Mediaset Play.

Real Madrid Liverpool probabili Formazioni

REAL MADRID (3-4-3): Courtois; Militao, Varane, Nacho; Lucas Vazquez, Modric, Casemiro, Kroos, Mendy; Benzema, Vinicius Junior. Allenatore Zidane.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Firmino, Mané. Allenatore Klopp.

Arbitro: Brych (Germania).

Quattro volte campione d’Europa con il Real Madrid, Karim Benzema ha visto sei dei suoi ultimi sette gol in UCL arrivati con il piede destro che sono stati i primi delle rispettive partite. Due dei tre gol dell’attaccante del Liverpool Sadio Mané in questa stagione di UCL sono arrivati tra il 46° ed il 60° minuto di gioco. Cinque delle ultime sei partite ai quarti di finale di UCL disputate tra squadre spagnole ed inglesi hanno visto la squadra vincente segnare per prima e mantenere la porta inviolata.

Alternative per vedere Real Madrid Liverpool in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Real Madrid Liverpool non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per guardare Real Madrid Liverpool potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.