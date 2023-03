REAL MADRID-LIVERPOOL Streaming Gratis TV, dove vedere il match: Video DAZN o SKY Live?

Dove vedere Diretta Real Madrid-Liverpool Streaming Live. Alle ore 21:00 italiane di oggi mercoledì 15 marzo 2023, (stessa ora di Napoli-Francoforte) il Real Madrid di Ancelotti ospita il Liverpool di Klopp per difendere il 5-2 dell’andata degli ottavi di finale di Champions League ottenuto nel Regno Unito. Il pronostico è tutto a favore dei Blancos. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Real Madrid-Liverpool streaming gratis e diretta tv.

Diretta Real Madrid-Liverpool Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



In Champions League il Real Madrid ha passato il turno in 26 delle 27 occasioni nelle quali ha vinto il match d’andata in trasferta. L’unica eccezione contro l’Ajax nel 2018-19 (1-2 ad Amsterdam e 1-4 al Bernabeu). Nella sfida di andata il Liverpool ha incassato 5 gol in una partita valida per le coppe europee per la seconda volta nella sua storia (l’unico precedente era l’1-5 con l’Ajax nel dicembre 1966).

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. Allenatore Carlo Ancelotti.

A disposizione in panchina: Lunin, Lopez, Vallejo, Lucas Vazquez, Camavinga, Mendy, Ceballos, Hazard, Asensio, Rodrygo, Mariano Diaz, Alvaro. Indisponibili: Alaba, Odriozola. Squalificati: nessuno.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konatè, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Gakpo, Nunez. Allenatore Klopp.

A disposizione in panchina: Adrian, Kelleher, Matip, Tsimikas, Keita, Chamberlain, Elliott, Jones, Milner, Carvalho, Diogo Jota, Firmino. Indisponibili: Gomez, Thiago, Luis Diaz. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Zwayer (Germania). Assistenti: Lupp-Achmuller (Germania). IV uomo: Jablonski (Germania). VAR: Fritz (Germania). Assistente VARr: Dingert (Germania).

Real Madrid-Liverpool in Diretta TV



Real Madrid-Liverpool, partita valida per il ritorno degli ottavi di Champions League 2022-2023 e in programma alle ore 21:oo italiane allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid (Spagna), sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport (canale 251 del satellite).

Il Liverpool è una delle 4 squadre nella storia della Champions League che hanno conquistato la qualificazione al turno successivo dopo avere perso all’andata con uno scarto di 3 o più gol: era successo nella semifinale contro il Barcellona nel 2018-19 (0-3 al Camp Nou e 4-0 ad Anfield).

Real Madrid-Liverpool Streaming Gratis Live ITA

Real Madrid-Liverpool streaming gratis per gli abbonati con SkyGo. Basta scaricare l’app su moderna Smart TV oppure su console di come PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). Sarà possibile seguire la partita di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi Smart TV anche con NOW (a pagamento per tutti) e Mediaset Infinity. Basterà quindi collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook, oppure scaricare la relativa app su smartphone e tablet.

Karim Benzema ha segnato 19 gol nelle sue ultime 19 partite negli ottavi di finale di Champions League ed è inoltre il capocannoniere (6 reti) contro il Liverpool nella storia della competizione.

Real Madrid-Liverpool Streaming alternativa online

La sfida Real Madrid-Liverpool non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Sul Corriere dello Sport e su TuttoSport potete seguire la diretta live scritta della partita di oggi con gli aggiornamenti in tempo reale, con cronaca, il tabellino e le principali statistiche.

Vinicius Jr. ha partecipato a 18 gol nelle sue ultime 18 presenze in Champions (10 gol e 8 assist) e ha segnato più vol contro il Liverpool (5) che contro qualsiasi altra squadra avversaria.