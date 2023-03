FRIBURGO JUVENTUS Streaming Gratis TV, formazioni e dove vederla: TV8, Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Friburgo-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:45 italiane di oggi giovedì 16 marzo 2023, la Juventus di Allegri giocherà la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League visitando i tedeschi del Friburgo allenati dal tecnico Streich. Chi vincerà oggi, in questa seconda sfida assoluta tra le due formazioni? Di seguito le informazioni per vedere Friburgo-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Statistica in evidenza: La Juventus ha perso solo uno degli ultimi nove confronti con squadre tedesche nelle coppe europee (5V, 3N). I bianconeri hanno trovato il successo negli ultimi tre senza concedere alcun gol, compreso l’ultimo match disputato in Germania nel dicembre 2019 contro il Bayer Leverkusen in Champions League.

Diretta Friburgo-Juventus Streaming, prestanzione match e probabili formazioni

La Juventus si prepara ad affrontare il Friburgo nella partita di ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League. Dopo la vittoria in campionato contro la Sampdoria, la Juventus si concentra sull’obiettivo europeo e cerca di ottenere il pass per i quarti di finale sul campo del Friburgo.

Nella partita d’andata, la Juventus ha vinto per 1-0 grazie al gol di Angel Di Maria con un colpo di testa vincente. Questo vantaggio, anche se minimo, consente alla Juventus di avere due risultati su tre a disposizione per qualificarsi tra le prime otto squadre del torneo.

Il Friburgo di Streich, invece, deve fare una rimonta per ribaltare l’andamento della partita e continuare il suo viaggio in Europa. In questo articolo troverete tutte le informazioni utili sulla partita Friburgo-Juventus, dalle probabili formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta in TV o in streaming.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Bonucci, Rugani, Miretti, Paredes, Chiesa, Kean, Soulé, Barrenechea.

Friburgo (3-4-2-1): Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart; Kubler, Eggestein, Hofler, Gunter; Doan, Grifo; Holer. Allenatore Streich. A disposizione in panchina: Uphoff, Gulde, Schmidt, Keitel, Rohl, Weisshaupt, Sallai, Gregoritsch, Woo-Yeong Jeong, Petersen.

Arbitro: Anastasios Sidiropoulos (Grecia). Guardalinee: Kostara e Dimitriadis. IV ufficiale: Vassilis Forias. VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia). Assistente VAR: Agelos Evangelou.

Friburgo-Juventus in TV: in quale Canale la mostrano?



Friburgo-Juventus in tv per gli abbonati a disposizione con Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (253 del satellite), e DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Partita in chiaro su TV8 come successo in altre occasioni.

Nonostante abbia esordito in Europa League soltanto in questa stagione lo scorso 16 febbraio, soltanto Victor Boniface e Marcus Rashford (cinque ciascuno) hanno segnato più gol in questa stagione nella competizione di Ángel Di María (quattro). Dalla data del suo esordio l’argentino è anche il giocatore che ha effettuato più tiri (12) e nessuno, inoltre, ha completato più dribbling di lui (15).

Friburgo-Juventus Streaming Gratis in Italiano



Friburgo-Juventus streaming gratis sul sito web di TV8 in chiaro, gratis per gli abbonati con Sky Go e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW di Sky. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Michael Gregoritsch è il miglior marcatore del Friburgo in questa Europa League, con tre reti; tuttavia, l’austriaco ha trovato tutte le tre marcature in questo torneo fuori casa, mancando l’appuntamento con il gol in tutte le tre sfide interne finora disputate.

Live Friburgo-Juventus Streaming, quali alternative



