Juventus tratta con Angel Di Maria per il rinnovo del contratto

CALCIOMERCATO JUVE – Fattore differenziale durante gli ultimi impegni della Juventus a Torino, Ángel Di María (35 anni) potrebbe essere svincolato in estate. Sembra però che El Fideo sia deciso a prolungare il suo percorso in bianconero. Campione del mondo con la nazionale argentina in Qatar 2022, l’attaccante è una garanzia di successo.

Nonostante sia stato corteggiato da Lega e MLS (negli Stati Uniti), Francesco Calvo (44 anni), il nuovo responsabile dell’area sportiva della Vecchia Signora, è stato chiaro sull’ex Real Madrid e PSG: “E’ un leader nello spogliatoio, vogliamo tenere Di María. Stiamo parlando con i suoi rappresentanti, stiamo trattando a fari spenti. Abbiamo fiducia”.